Tres heridos en choque de pick up y rastra en San Juan Nonualco

Tres hombres resultaron lesionados ayer en un choque entre un pick up y una rastra, ocurrido a las 7:40 de la mañana en el kilómetro 60 de la carretera del Litoral, en la jurisdicción del municipio de San Juan Nonualco, La Paz.

Las víctimas iban en el pick up placas P-4-123, dos en la cabina, y quedaron atrapadas, por lo que fue necesaria la intervención del Cuerpo de Bomberos para su rescate, mientras que el otro hombre iba en la cama del pick up y del impacto cayó al pavimento.

Los tres heridos, identificados como Manuel Zelaya, de 74 años; Carlos Rivas, de 21; y Ricardo Martínez fueron trasladados en estado delicado hacia el Hospital Nacional Santa Teresa de Zacatecoluca.

De acuerdo con el conductor de la rastra, que es propiedad del Ingenio Jiboa de San Vicente, él se conducía en el carril de oriente a poniente cuando el motorista del pick up que viajaba en el carril contrario lo invadió, y aunque intentó maniobrar para no impactarlo, no lo logró.

“No sé qué le pasó al motorista; los dos traíamos vehículos adelante, pero de repente se pasó a mi carril y por más que frené siempre lo agarré en la punta”, comentó.