Tres homicidios en San Miguel, uno en La Paz y otro más en Ahuachapán

Al menos cinco homicidios han sido informados en las últimas horas por las autoridades de Justicia salvadoreñas.Uno de estos homicidios ocurrió anoche y corresponde a un hombre que trabajaba como vendedor de granos básicos y era líder comunal de la lotificación Santa Cristina, en el caserío Comalapa, del cantón homónimo, en el municipio de San Luis Talpa (La Paz).La Policía Nacional Civil (PNC) dijo que la víctima iba en su bicicleta cuando fue asesinado. Sospechan que el crimen estaría relacionado con el cobro de la extorsión; sin embargo, el móvil aún se investiga.El suceso se relaciona con los deltios de extorsión, según la PNC. (Foto: Francisco Alemán/LPG)Las autoridades continúan la investigación al respecto. (Foto: Francisco Alemán/LPG)Por otra parte, esta mañana fue reportado el homicidio de un hombre en el caserío Santa Rosa del cantón Guyapa Abajo en el municipio de Jujutla (Ahuachapán).A primeras horas de hoy también fue encontrado el cadáver de un hombre no identificado en el caserío Las Mesas del cantón Hato Nuevo en el departamento de San Miguel.Según la PNC, la víctima no portaba documentos pero a la par del cuerpo encontraron una corneta de las que usan los vendedores de pan francés, por lo que sospechan que se dedicaba a eso.Medicina Legal y Fiscalía también se harán presentes para procesar la escena. (Foto: Fátima Membreño)El hallazgo de su cuerpo ocurrió luego de una búsqueda que la PNC inició a raíz de la llamada de pobladores de la zona que avisaron sobre unos disparos de arma de fuego. Sospechan que fue llevado al lugar en un vehículo.En el mismo municipio, en el caserío La Cruz del cantón San Andrés fue asesinado con corvo un hombre identificado como Enrique Trejos, de 38 años.La PNC relató que los familiares interpusieron una denuncia cuando el hombre ya no regreso ayer a su casa después de salir a las 5:00 de la tarde. Fue encontrado hoy alrededor de las 9:00 a.m. La víctima residía en el cantón donde fue asesinado y trabajaba como jornalero.Un tercer asesinato ocurrió en la misma ciudad de San Miguel después del mediodía. En el cantón El Progreso fue ultimado Fidelio Chávez Flores, de 45 años. Las autoridades dijeron que tenía disparos de fusiles AK47 y M16.