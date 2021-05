Tres meses desaparecido: Jorge Monterrosa fue visto por última vez en Santa Ana

Desde el pasado viernes 19 de febrero del 2021, la vida la cambió a la familia Monterrosa Cabrera, de Coatepeque. El patriarca de la familia, don Jorge Monterrosa, de 68 años, salió de la casa y no volvió más.

El padre de cuatro hijos, y que desde hace 15 años vivía con el menor de ellos, fue visto en la zona de Los Miradores de Coatepeque; otras personas dicen que lo vieron en Santa Ana, y amigos y conocidos de la familia dan fe de que también lo han visto en la ciudad de Chalchuapa, lugar en el que se ha encontrado un cementerio clandestino.

Es la noticia del cementerio clandestino y de la fosa con cadáveres lo que ha preocupado más al menor de los Monterrosa Cabrera. Él ha incrementado la búsqueda de su padre de forma personal realizando patrullajes por las calles con amigos, excompañeros de colegio; también por medio de redes sociales y pidiendo ayuda a la Policía Nacional Civil (PNC), cuerpos de socorro.

Jorge hijo, de 30 años de edad, espera encontrar con vida a su padre, pero a la vez acepta la realidad que vive actualmente el país, con mucha delincuencia, crímenes y presencia de pandillas a lo largo y ancho del territorio.

"La misma Policía me dijo cuando fui a poner la denuncia, que si se tratara de mí, ya no me encuentran, pero que en el caso de él, por su edad, es posible que esté vivo", comentó el joven.

Luego de cerrar el negocio que administra en el sector del lago de Coatepeque, en Santa Ana, Jorge hijo toma su carro y patrulla las calles y visita los lugares donde cree que su papá podría ser ubicado aún con vida, pero de eso no está seguro. "Si bien no he tenido malas noticias (de que esté muerto), tampoco he tenido buenas noticias, pero sigo creyendo que está con vida", agregó.

Ha mandado a elaborar cientos de afiches que distribuye por las poblaciones del occidente del país, en los que aparece la foto de su papá y que incluyen datos personales como nombre, edad, estatura, color de ojos, de piel, y detalles como que el día que abandonó la casa no portaba sus prótesis dentales.

"Por el momento no he ido a Chalchuapa, al lugar donde están los cuerpos", dijo el joven refiriéndose al cementerio clandestino descubierto hace una semana en la vivienda del expolicía Hugo Ernesto Osorio . Y es que él confía en que su padre no sea parte del hallazgo macabro y siga con vida.

"Una excompañera de mi papá me dijo que lo vio el pasado 22 de marzo en Santa Ana, que estuvieron hablando, que lo vio todo sucio, como indigente", agregó. Don Jorge trabajó como parte del departamento de Desechos Sólidos, de la alcaldía de Santa Ana, y ahí se jubiló.

Desde entonces estaba bajo el cuido de su hijo, quien hace cinco años abrió un negocio en Coatepeque. "Aquí estábamos pendiente de él, ya que tomaba medicamentos, sufría de ansiedad y de demencia, ya no quería tomar los medicamentos, y el día que pudo se escapó", explicó.

Aparte de eso, a don Jorge le gustaba tomar alcohol. "El tomaba. Luego de salir del trabajo se tomaba algunas cervezas, pero no agarraba zumba, como dicen. Así es que lo hemos buscado en lugares así, también. Los hemos ido a buscar al Parque Colón, de Santa Ana, y a Chalchuapa, ya que nos dijeron que lo vieron en Chalchuapa", agregó. La esperanza es que pueda estar con grupo de alcohólicos, y que como anda sin dinero y sucio, además que no tiene dentadura, sea casi irreconocible.

En estos momento Jorge está estudiando en el ITCA, pero a pesar de sus obligaciones académicas y del negocio, no abandona la búsqueda. La familia también ha pagado anuncios en periódicos y en otros medios como radios locales del occidente del país, incluso de la ciudad de San Miguel.

"Me han llamado no sólo del occidente del país, sino también de San Miguel, de San Salvador, pero nada", finalizó. El deseo de encontrarlo con vida, se ha extendido hasta pedir ayuda en países como Guatemala, ya que por la cercanía con ese país, Jorge cree que su padre haya viajado allá.

Jorge Monterrosa, el hombre que fue visto en Chalchuapa y lleva más de tres meses desaparecido