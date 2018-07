Tres municipios se unen para promover el uso de la bicicleta

Más de 600 jóvenes se reunieron recientemente en el municipio de Guazapa, San Salvador, para participar del evento denominado “Festival ciclístico por una convivencia y ambiente sano”, organizado por el Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA) y la alcaldía del municipio referido.

La actividad consistió en un recorrido en bicicleta de 30 kilómetros, que inició en el parque de Guazapa, continuó en la Troncal del Norte hasta Aguilares, y se desvió luego hacia Suchitoto, en Cuscatlán.

Uno de los objetivos planteados por los organizadores es la unidad entre los jóvenes de los tres municipios involucrados, aparte de contribuir con el medio ambiente y reducir los impactos del cambio climático.

“Hay varias instituciones educativas de Guazapa que están apoyando en este evento”, expresó el alcalde José Armando Barrera.

Jesús López, coordinador del proyecto de bicicletas del CESTA, mencionó que participaron “14 centros educativos, 10 de Guazapa, dos de Aguilares y dos de Suchitoto”, y agregó que “la bicicleta es un medio de transformación social que ayuda a la convivencia de los jóvenes”.

Ricardo Navarro, director ejecutivo del CESTA, afirmó que “la persona que utiliza la bicicleta no utiliza tanto parqueo, no utiliza tanto espacio en las calles. La bicicleta no emite contaminantes que dañan la salud y no contribuye al cambio climático”.

Por su parte, la alcaldesa de Suchitoto, Pedrina Rivera, indicó que “esta actividad tiene tres grandes finalidades: demostrar que no hay fronteras, promover el uso de la bicicleta y prevenir la violencia”.