Tres pandilleros fallecen en tiroteos con PNC en San Salvador

Genaro Pérez y José Amilcar Vásquez fallecieron después de enfrentarse a tiros desde el interior de una casa destroyer, ubicada en el cantón Las Crucitas, del municipio de Panchimalco, al sur de San Salvador, con una patrulla de las Fuerzas Especializadas de Reacción El Salvador (FES) de la Policía Nacional Civil (PNC), según la versión oficial.De acuerdo con la policía, Pérez y Vásquez estaban en esa vivienda el domingo por la noche planificando ilícitos junto a otros seis pandilleros cuando la patrulla de la FES los sorprendió. Al ver la presencia policial, los supuestos pandilleros sacaron sus armas y atacaron a los policías. En ese intercambio de disparos fallecieron Pérez y Vásquez, mientras que los demás pandilleros lograron huir al aprovechar la oscuridad de la noche.La policía informó que a los supuestos pandilleros les incautaron dos armas de fuego cortas, pero no detalló el calibre. Solamente explicó que esas armas quedaron cerca de los cuerpos de Pérez y Vásquez, dentro de la casa.En ese tiroteo la policía informó que ningún agente fue herido de bala. La PNC también dijo que realizó un operativo de búsqueda de los demás pandilleros que huyeron, pero hasta el cierre de esta nota no había reporte de capturas relacionadas con el enfrentamiento.En el final del pasaje 30 de la colonia Valle del Sol, en Apopa, al norte de San Salvador, falleció ayer en la mañana un pandillero identificado por sus familiares como “el Morro”, después de supuestamente enfrentarse a tiros con una patrulla de policías y soldados.De acuerdo con la fiscal del caso, el pandillero atacó a los agentes cuando los vio en un patrullaje rutinario en la colonia. La fiscal dijo que el pandillero disparó en varias ocasiones en contra de los agentes, porque había casquillos del arma que portaba.Sin embargo, los familiares aseguraron que “el Morro” no disparó.“El Morro no disparó contra la policía. Sí tenía un arma, pero él no disparó, sino que los policías dispararon y quizá después agarraron su arma para simular que disparó”, dijo un familiar.