Tres pandilleros muertos, un policía herido y cinco detenidos en diferentes enfrentamientos armados en El Salvador

Dos supuestos pandilleros murieron en un enfrentamiento armado con agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en el caserío El Copalío, en el cantón Varilla Negra, del municipio de Corinto, departemanto de Morazán.

Las autoridades detallaron que una patrulla se encontraba realizando un patrullaje preventivo en la zona cuando de imprevisto fueron atacados con armas de fuego por un grupo de hombres que se encontraban reunidos en el lugar.

Detallaron que, al ver la reacción de los pandilleros, el equipo policial respondió al ataque, situación que dejó como saldo dos presuntos pandilleros fallecidos. Reportaron también que, tras la agresión, otros dos sospechosos fueron detenidos.

La PNC no identifico a ninguno de los fallecidos ni tampoco a los capturados. Aseguró que, por el momento, se encontraba procesando la escena, por lo que consideró que luego se tendrá más información sobre este hecho.

"Hasta el momento, como todavía estamos procesando la escena, todavía no tenemos el dato exacto, pero sí se han ubicado unas armas de fuego en el lugar. No le podía decir porque están dengro de la escena. Dos detenidos que aún no han sido identificados. Tampoco la de los fallecidos", expuso uno de los agentes policiales que llegaron al lugar del hecho.

De acuerdo con información oficial, en el enfrentamiento ninguno de los policías atacados resultó herido. La Policía sostiene que el hecho sucedió aproximadamente a las 6:50 a.m. en una zona boscosa que limita con el municipio de Cacaopera, siempre en Morazán.

Enfrentamiento en San Carlos Lempa

Mientras que el municipio de Tecoluca, en San Vicente, un pandillero murió, tres más fueron capturados y un agente resultó herido durante un enfrentamiento armado, ocurrido el domingo por la tarde en la calle principal del cantón San Carlos Lempa.

El reporte policial indica que el hecho sucedió luego de que un equipo de la Policía Rural llegó a la zona para corroborar que en el lugar había un punto de asalto.

Al llegar al lugar, los agentes se encontraron con cuatro hombres reunidos, de los cuales tres intentaron huir y uno los atacó con arma de fuego y consiguió herir al uno de los policías en la pierna izquierda. Este agente, reportó la PNC, fue trasladado al hospital nacional de Zacatecoluca, en donde se encuentra en condición estable.

La respuesta de los agentes fue repeler el ataque del pandillero, quien falleció en el hecho tras recibir impactos de bala en el abdomen. El resto de sospechosos fueron detenidos tras perseguirlos tras intentar esconderse atrás de una vivienda.

La Policía reconoció al pandillero fallecido como Érick Alexánder Marroquín Chávez, de 23 años, mientras que los capturados son Wílber Alexánder Gómez Cerna, de 18 años; Kevin Eduardo Serrano Romero, de 21, y José Reynaldo Rodriguez Flores, de 35.

Agregó que, junto al cadáver del fallecido, encontró un arma tipo revolver, la cual quedó en poder la Policía como parte de la investigación que ya se realiza para resolver el caso.