Tres policías asesinados en emboscada en Santa Ana

Tres agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron asesinados ayer por la tarde en una emboscada, que las autoridades atribuyen a miembros de estructuras terroristas. El ataque ocurrió en el sector de la línea férrea, cerca de la comunidad La Realidad en Santa Ana.

Las víctimas del ataque son el Inspector, jefe del 911 de Santa Ana, Carlos Velásquez, y los agentes Marta Liseth Alas y Franklin Antonio Lemus.

De acuerdo con fuentes de la PNC, los tres policías realizaban un patrullaje a pie cuando los delincuentes los atacaron a balazos. Dos de las víctimas fallecieron en el lugar, mientras que la tercera fue trasladada por socorristas hacia el Seguro Social de la localidad.

La Policía montó un operativo de búsqueda de los hechores en sectores de la Urbanización Contexa, en las cercanías del cerro Santa Lucía y en las comunidades La Realidad y La Dalia.

El presidente de la República, Nayib Bukele, se pronunció sobre el ataque, y aseguró que había un pandillero de la 18 herido y custodiado en un centro asistencial. Además, mencionó que el ataque demuestra que las pandillas todavía "siguen allí con fuerzas para atacar".

"(Las pandillas) ahora verán la verdadera fuerza del Estado, desatada. No vieron nada en estos tres meses de estado de excepción", agregó Bukele en una conferencia de prensa.

También respondió a los cuestionamientos de organizaciones nacionales e internacionales que han denunciado violaciones a derechos humanos en el marco del régimen de excepción.

"Que se quejen lo que quieran y nosotros vamos defender a nuestro pueblo y que la vida de estos agentes no se haya perdido en vano. La PNC y el país debe de saber que estos crímenes no quedarán en la impunidad", dijo Bukele.

El pasado viernes, el exEncargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, Patrick Ventrell, expresó que el régimen de excepción es una política "insostenible" y que a su finalización dejará a salvadoreños inocentes encarcelados junto a pandilleros.

Ante esto, el mandatario salvadoreño hizo alusión que el régimen de excepción se mantendría vigente por al menos "tres meses " puesto que de lo contrario las pandillas podrían crecer a un 100 % de nuevo.

"Cuando dice que no es sostenible, no sé a qué se refiere, porque evidentemente el régimen de excepción no va a durar para siempre, lógicamente, pero tampoco lo vamos a quitar en dos, tres meses", aseveró el mandatario.