Tres semanas desde la desaparición de agente y PNC no tiene respuestas

La Policía Nacional Civil (PNC) todavía no ha definido qué hará con el Grupo de Reacción Policial (GRP), que se vio envuelto en un escándalo en diciembre pasado, cuando organizó una fiesta en la sede policial de esa unidad élite, en la cual desapareció la agente Carla Mayarí Ayala.

El director de la institución policial, Howard Cotto, dijo ayer que posiblemente a finales de este mes darán a conocer lo que ocurrirá con la unidad élite. “Nosotros estamos haciendo un proceso de análisis sobre el GRP y otras unidades policiales más. No tenemos una fecha, pero tendremos la decisión sobre el GRP y otras unidades en un tiempo relativamente corto”, aseguró Cotto.

“Nosotros estamos haciendo un proceso de análisis sobre el GRP y otras unidades policiales más. No tenemos una fecha”.

Howard Cotto director de PNC

El director de la PNC firmó el viernes pasado la comisión de servicio para que agentes del GRP trabajen temporalmente en las delegaciones policiales. El martes pasado autorizó el traslado del resto de los agentes a otros puestos policiales. Cada uno de los agentes del GRP está siendo evaluado. Luego de finalizar los exámenes, la PNC los estudiará y tomará la decisión. “Hay un proceso en el cual se está evaluando a los miembros del GRP. No es algo que estamos haciendo únicamente con ellos. No creemos prudente que nos pronunciemos sobre resultados que todavía no existen”, declaró Cotto.

Hasta el momento, las autoridades policiales no han dan dado respuesta sobre la desaparición de la agente policial. Tampoco han capturado al agente Juan José Castillo Arévalo, quien, según la versión oficial, fue quien desapareció a la agente Ayala. El único avance que hay a la fecha es la detención a los policías que favorecieron su fuga. El director de la Policía aseguró ayer que hay avances en el caso, pero dijo que no podía precisar cuáles.