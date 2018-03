Tres sismos sacudieron El Salvador a primeras horas de este viernes

Sismo mag. 4, frente a la costa de Guatemala. A 177 km al oeste de Barra de Santiago. Prof. 10 km. [2017-02-24, 05:50] pic.twitter.com/1ZWVe6ovAA — MARN El Salvador (@MARN_Oficial_SV) 24 de febrero de 2017

Tres sismos sacudieron El Salvador en las primeras horas de la mañana de este viernes, informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).Dos de ellos fueron localizados frente a la costa de Guatemala, en el océano Pacífico.El primero ocurrió a las 5:49 a.m. a 177 kilómetros al oeste de la Barra de Santiago, una playa ubicada en el municipio de Jujutla (Ahuachapán).El segundo fue registrado exactamente una hora después, a las 6:49 a.m. en el mismo punto.Ambos se originaron a una profundidad de diez kilómetros y tuvieron una intensidad de dos en el departamento de Ahuchapán.El tercer sismo ocurrió frente a la costa de La Unión y tuvo una magnitud de 4.9.El temblor se originó a una profundidad de 62 kilómetros y fue localizado a 56 kilómetros al sur de la playa Las Tunas, detalló el MARN.El sismo ocurrió a las 7:41 de la mañana y tuvo una intensidad de tres en La Unión.Hasta el momento no se reportan daños generados por ninguno de los tres temblores.