Tribunal Supremo Electoral sin poner hora para dar primeros resultados

Incerteza hay sobre la hora en la que la población salvadoreña podrá conocer una tendencia en los resultados preliminares de la elección de concejos municipales, de diputados del Parlamento Centroamericano y de diputados de la Asamblea Legislativa.

Aunque el procesamiento de los resultados lo harán de manera automatizadas en las Juntas Receptoras de Votos (JRV) porque tendrán tecnología de apoyo, las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) no dan un dato exacto y se justifican diciendo que el sistema de votación vigente en El Salvador es complejo.

"No, yo no me voy a casar con horas específicas porque el proceso electoral que tenemos en El Salvador de todos es conocido que es complejo. Estamos apostándole y agilizando por eso llevamos otras alternativas para sacarlo en tiempo", declaró la presidenta del TSE, Dora Esmeralda Martínez.

El Código Electoral en el artículo 201 define el orden que deben seguir las JRV para hacer el escrutinio preliminar. Primero es la elección presidencial, segundo la de diputados de la Asamblea Legislativa, tercero la de diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y cuarto la de concejos municipales.

Para los comicios del domingo próximo, las JRV harán tres de los cuatro escrutinios mencionados, a excepción del conteo de papeletas para elegir presidente porque no es el caso en esta ocasión.

El Código advierte que "el incumplimiento del orden establecido anteriormente, será sancionado por el Tribunal, de conformidad al artículo 232 de este Código", esto puede significa multas de cien a mil colones o su equivalente a dólares a cada uno de los que integren la JRV que incumpla el orden en el escrutinio.

La presidenta dijo que el conteo de concejos municipales suelen hacerlo más rápido, pero que son los últimos resultados en conocerse porque son las últimas papeletas que escrutan.

Guillermo Wellman, Magistrado del TSE.

El magistrado Guillermo Wellman consideró que la prontitud en que puedan dar a conocer tendencia de resultados depende, en parte, de que no haya desórdenes durante el escrutinio preliminar.

"Espero que no hayan cabezas pensando en provocar desorden en el escrutinio preliminar y si todo se desarrolla con la normalidad, yo creo que podríamos estar sacando resultados, si todo está en orden, si no hay gritoleras, matonerías, relajos en los centros de votación que esperamos que no van a haber... Creo que tipo 10 - 11 de la noche al menos ya vamos a tener una expectativa del resultado de las elecciones legislativas", dijo Wellman.

El funcionario añadió que la Policía Nacional Civil (PNC) y los soldados que desplieguen en los centros de votación están obligados a garantizar el orden en estos lugares y a no tomar partido por ninguno de los institutos políticos contendientes. "Responden a los intereses de la nación, no a los de nadie en particular si no a los de la nación", enfatizó Wellman.