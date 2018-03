Tribunal admite demanda penal y civil contra Bukele

El Tribunal de Sentencia de Santa Tecla admitió la demanda penal y civil que interpuso el exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia Eugenio Chicas contra el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, por los delitos de calumnia y difamación.

El caso contra Bukele inició porque dijo en una entrevista televisiva que Chicas cometió delito con una menor de edad. “Ni el Tribunal de Ética ni la secretaria general del FMLN se pronunció sobre un funcionario que está en alto rango en Casa Presidencial que tuvo relaciones de su hija de crianza. Luego se divorció de su esposa y se casó con la hija para evitar la cárcel... Es el señor Eugenio Chicas. Es un caso que es conocido en altas esferas de Casa Presidencial y ahora es conocido por toda la población salvadoreña”, dijo Bukele el 17 octubre pasado.

“No, no puedo conciliar. De por medio está la dignidad de mi familia y por lo tanto la dignidad no es negociable. Así que el señor Bukele debe responder ante la justicia”.

Eugenio Chicas, exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia

A causa de esas declaraciones, Chicas acudió el siguiente día al Tribunal de Sentencia de Santa Tecla a interponer una demanda por $100,000 por daños y perjuicios. “Tengo un hijo menor de edad en este caso afectado por esta crisis, una compañera de vida que también es una mujer que se ve afectada por todo el daño que generan las redes sociales en incidentes de esta naturaleza”, dijo Chicas en ese momento.

El exsecretario solicitó la reserva total del caso porque uno de los afectados es su hijo menor de edad. Sin embargo, el juez que conocerá el proceso decidió no imponer la reserva porque, tanto como la supuesta víctima y Bukele, “son funcionarios públicos”.

“En el proceso penal aplica el principio general de publicidad, de conformidad a lo establecido en los artículos 12, inciso 1º de la Constitución de la República, 13 y 369 del Código Procesal Penal y que en el presente caso no se han fundamentado de una forma convincente los supuestos que permiten al juzgador otorgar dicha medida de protección”, se lee en la admisión de la demanda.

El juez destaca, además, que tanto la víctima como el acusado son figuras públicas, “por lo que procede la aplicación de los principios de máxima publicidad y acceso a la información en el presente caso”, según la Unidad de Comunicaciones de los Tribunales de Santa Tecla.

Bukele deberá comparecer al tribunal el próximo 4 de abril, a las 8:30 de la mañana, para que sea notificado de los delitos. El juez advierte en el escrito que girará una orden de captura en contra de Bukele si no se presenta a la diligencia judicial.

Chicas reacciona

El exsecretario de Comunicaciones dijo que desconoce por qué Bukele realizó esas acusaciones en su contra. De hecho, reiteró que él nunca tuvo una relación directa con el alcalde de San Salvador.

“Yo no sé si es una venganza política, desconozco porque en esa coyuntura él estaba enfrentando muchas situaciones. Realmente desconozco porque nunca he tenido una relación directa con el señor Bukele, nunca hemos trabajado en ningún espacio común, por lo tanto; mi familia y yo fuimos sorprendidos con la irresponsabilidad en las expresiones del señor Bukele y debe responder ante la justicia”, dijo Chicas al ser consultado sobre el caso.

La legislación salvadoreña establece que en este tipo de procesos las partes involucradas pueden conciliar. El exsecretario de Comunicaciones dijo que no ha considerado esa posibilidad. “No, no puedo conciliar. De por medio está la dignidad de mi familia y por lo tanto la dignidad no es negociable. Así que el señor Bukele debe responder ante la justicia”, agregó.

Bukele con otro proceso

El alcalde de San Salvador deberá presentarse al Juzgado Especializado de Instrucción de la Mujer hoy a las 2 de la tarde para ser notificado de las medidas alternas a la detención, porque es acusado de expresiones de violencia contra la mujer. Este caso es en perjuicio de la concejal de la Alcaldía de San Salvador, Xochitl Marchelli, quien lo acusó ante la Fiscalía de agredirla al lanzarle una manzana y llamarla “bruja” durante una reunión del concejo.

Bukele fue absuelto de cargos por el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador, pero la Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador ordenó que el caso pasara a la etapa de instrucción, y además, que cumpla medidas alternas a la detención.

El juzgado de Instrucción ordenó medidas alternas que fueron respaldas por la Cámara Especializada de la Mujer. Por lo tanto, Bukele deberá abstenerse de cualquier tipo de comunicación, salvo la de trabajo, no exponer a la ofendida en medios electrónicos, redes sociales, televisión, prensa escrita, entre otros. Además de la prohibición de cualquier tipo de amenazas.

Cronología

El caso inició en octubre del año pasado después de que el alcalde insinuó que Chicas cometió un delito sexual.

16/10/2017

Nayib Bukele, alcalde de San Salvador, dijo en una entrevista televisiva que Eugenio Chicas, exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia, cometió un delito contra una menor de edad.

17/10/2017

Eugenio Chicas acudió al Tribunal de Sentencia de Santa Tecla a demandar a Bukele por $100,00 a causa de los daños que ocasionaron las declaraciones.

5/4/2018

Bukele llegará al Tribunal de Sentencia de Santa Tecla para que sea notificado del proceso penal y civil que debe enfrentar a causa de la demanda que interpuso Chicas. Si Bukele no llega, el tribunal ordenará capturarlo.

$100,000: es la cantidad que Bukele deberá cancelarle a Chicas si es encontrado culpable de los cargos.