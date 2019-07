Tribunal de ARENA busca conciliar entre COENA y diputados

El coordinador del Tribunal de Primera Instancia de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), René Escolán, aseguró que esta instancia busca que haya conciliación en el caso que emprendió el Consejo Ejecutivo Nacional (COENA) y la Comisión Política (COPOL) contra cuatro diputados tricolor: Milena Mayorga, Gustavo Escalante, Arturo Simeón Magaña y Felissa Cristales.

"Eso es lo que andamos buscando (la conciliación), verdad, no es conciliación porque no hay pleitos, hay diferencias de opiniones y lo que queremos es acercar esas posiciones y buscar de alguna manera que podamos, entre todos los areneros, manejar estas diferencias de opiniones y no sentirnos agredidos porque pensamos diferente, sino por el contrario sentirnos unidos porque pensamos diferente y porque estas diferencias es lo que nos hace grandes", declaró Escolán al término de la jornada de audiencias que enfrentaron los cuatro diputados.

El COENA y la COPOL los denunció porque, desde su perspectiva, violaron los estatutos del partido. Pidieron que como castigo se les suspendan sus derechos como afiliados del partido, según dijeron los legisladores denunciados.

Sin embargo, el coordinador del tribunal consideró que de cara a la elección interna que tendrá el partido a finales de agosto próximo lo mejor es conciliar.

"Podemos tener unas semanas que vienen mejores para el partido para acercarnos a una elección en agosto de nuevas autoridades que le vuelvan a dar los brillos al partido que siempre los ha tenido y estamos seguros que lo van a lograr", opinó Escolán.

El jefe de la fracción tricolor, Carlos Reyes, se refirió al papel que debe jugar el tribunal diciendo que son "una instancia completamente independiente".

"El partido tiene sus propias instancias independientes, el Tribunal de Primera Instancia no depende de absolutamente nadie, el Tribunal de Ética no depende de absolutamente nadie... Ya veremos qué sucede", acotó el jefe parlamentario.

Sobre el papel que tendrán Mayorga, Escalante, Magaña y Cristales mientras se desarrolla el proceso, Reyes dijo que los seguirán considerando como miembros de ARENA y que van a seguir trabajando con ellos, a pesar de que tienen una medida cautelar que obligó a separarlos de toda actividad que el partido haga, incluso dentro de la fracción.