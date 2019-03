Tribunal dividido condena a expresidente del BMI, Nicola Angelucci, por caso Infocentros

Solo dos de los tres jueces que integran el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador declararon esta tarde culpable a Nicola Angelucci, expresidente del Banco Multisectorial de Inversiones (BMI), de peculado (malversación de fondos públicos) y lo absolvieron del delito de negociaciones ilícitas.

Los dos jueces aseguraron que, a su criterio, existen elementos para comprobar que Angelucci malversó $6,173,188.61 aunque aceptaron que la Fiscalía General de la República (FGR) no comprobó que el dinero fue para uso personal. Los juzgadores también decidieron que Angelucci debe retribuir ese dinero.

La otra jueza, por su parte, dijo que votó en contra de la condena porque precisamente no "se ha demostrado con la prueba contundente" que Angelucci se apropió de ese dinero. La jueza detalló que el dinero en realidad salió a nombre de Infocentros y no a cuentas personales del expresidente del BMI, por tanto consideró que no existió delito.

Dos jueces estuvieron de acuerdo con la condena al expresidente del BMI, mientras que la otra jueza dijo que no existen pruebas de que Angelucci se apropió de los fondos que asegura Fiscalía. Agregó que el dinero no estaba a nombre de una persona, sino de Infocentros. — LPGJudicial (@LPGJudicial) 12 de marzo de 2019

También dijo que la Fiscalía solo acusó a Angelucci, a pesar de que las transferencias bancarias fueron aprobadas por toda la junta directiva del BMI. La juez señaló en reiteradas ocasiones que Angelucci no actuó solo.

La Fiscalía sostuvo durante el proceso judicial que Angelucci trasladó de manera irregular los más de $6millones a la Asociación Infocentros, a pesar de que la ley no lo permitía debido a que era una entidad sin fines de lucro.

En este mismo caso, el tribunal decidió absolver a Sigfredo Armando Figueroa Salinas, exdirector ejecutivo de Infocentros, del delito de peculado por culpa puesto que consideraron que FGR no acreditó que Figueroa fuera cómplice de Angelucci.