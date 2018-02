Tribunal investiga a Cristina López por contratación de hermano y prima

El 1.º de junio de 2015 la prima y el hermano de la diputada Cristina López, del Partido de Concertación Nacional (PCN), fueron contratados en la Asamblea Legislativa, según investigación que el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) tiene en contra de la legisladora, y con la cual busca determinar si la funcionaria ha violado la Ley de Ética Gubernamental.

En específico, los dos expedientes que el TEG tiene abiertos en contra de la legisladora pecenista son por las contrataciones que se hicieron de Sussy Évelyn López Ramírez, que según el proceso es su prima; y de su hermano, José Martín López Rodríguez.

Ambas contrataciones, según documentos de la Oficina de Información Pública de la Asamblea que han sido anexadas al expediente del TEG, se hicieron el 1.º de junio de 2015.

Sussy Évelyn López Ramírez fue contratada, según el listado del personal institucional de la Asamblea, como colaboradora administrativa; mientras que José Martín López Rodríguez también como colaborador administrativo al servicio de la junta directiva.

Incongruencias en las justificaciones de la diputada López

El proceso en el Tribunal de Ética se inició luego de que en febrero de 2017 se entregó un aviso en el que se denunció la contratación de los familiares de la diputada. Junto al aviso se incorporó la planilla de empleados institucionales y de los empleados que están asignados a la junta directiva para comprobar las contrataciones de ambos familiares de la diputada.

Tras eso, el TEG decidió el 2 de octubre de 2017 abrir proceso en contra de la diputada por la supuesta violación al Artículo 6 letra H, en el que se expresa que es prohibición ética el “nombrar, contratar, promover o ascender en la entidad pública que preside o donde ejerce autoridad a su cónyuge, conviviente, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o socio, excepto los casos permitidos por la ley”.

“Yo no le puedo contestar porque sé que estas personas estaban contratadas (en la Asamblea), pero no dentro de la fracción... en el caso de mi hermano, él ha estado contratado pero no dentro de la fracción. Entonces no hay nada que me pueda involucrar a mí”.

Cristina López, diputada del PCN

La diputada, a través de sus abogados, Marcelo Alberto Valencia y César Flores, respondió al TEG que en efecto es hermana de José Martín López Rodríguez, pero pide que se archive la denuncia porque él presentó la renuncia el 29 de septiembre de 2017.

LA PRENSA GRÁFICA consultó a la diputada López y dijo que sabía que las personas estaban contratadas, pero no dentro de la fracción, y que su prima no estaba contratada. “En el caso de mi hermano, él estaba contratado, pero no dentro de la fracción. Ahí no hay nada que me pueda involucrar a mí, porque no fui parte de esa contratación... Cristina López no contrata. Yo no doy trabajo, es la fracción”, dijo López.

Sin embargo, LA PRENSA GRÁFICA también cuenta con un memorando enviado por la diputada López al jefe de fracción del PCN, Mario Ponce, en el que le pide que tanto Sussy Évelyn López Ramírez como José Martín López Rodríguez estén “exentos de marcación (en el congreso)”, debido a que son parte de su personal operativo.

Ante esto se le insistió sobre si conocía o no de las contrataciones. “No, en ningún momento. Eso no está en mis manos. Eso está en las manos del coordinador de fracción”, dijo.

LA PRENSA GRÁFICA buscó la reacción del jefe de fracción, Mario Ponce, pero hasta el cierre de esta nota no se tenía respuesta. Lo mismo ocurrió con el presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos. Cabe mencionar que los contratos se dieron en la gestión de Lorena Peña como presidenta.