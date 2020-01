Tribunal investigará contratación de 11 familiares de Guillermo Gallegos en Asamblea

El Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) confirmó, por medio de sus redes sociales, que realizará investigaciones preliminares ante casos de nepotismo señalados contra el diputado Guillermo Gallegos, a quien se le acusa de contratación de hasta 11 familiares en la Asamblea Legislativa, así como el cobro de salarios no devengados del que es acusada la exdiputada pecenista Cristina López, quien a su vez dijo que la fracción del PCN realizó contrataciones de personas que no asisten a laborar al ente legislativo.

Además, el TEG señaló que investigará a Silvia d'Aubuisson Munguía, quien ha sido señalada también de recibir salario en la Asamblea Legislativa sin realizar labores en el ente, aunque el diputado Norman Quijano dijo que sus funciones también las desarrolla "en el territorio".

El tribunal también abrirá investigación por viajes al extranjero de un funcionario del ministerio de seguridad y justicia.

En el caso de Gallegos, se le acusa de haber infringido el artículo 6, literal h, de la Ley de Ética Gubernamental, la cual reza que "son prohibiciones éticas para las personas sujetas a esta Ley (...) Nombrar, contratar, promover o ascender en la entidad pública que preside o donde ejerceautoridad, a su cónyuge, conviviente, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidado segundo de afinidad o socio, excepto los casos permitidos por la ley".

El jefe de fracción de ARENA, Carlos Reyes, dijo ante los señalamientos que se han hecho contra diputados y empleados contratados por la Asamblea es importante que se apruebe la ley sobre el nepotismo y que la investigación se extienda hasta los tres órganos del Estado.

"Si el Tribunal de Ética considera que es necesario actuar, bienvenido", dijo Reyes.

En tanto, el diputado del FMLN, Jorge Schafik Hándal, dijo que como fracción están de acuerdo en que se realicen las investigaciones, pero piden que saquen conclusiones "tal y como deben de ser" y que no salgan "untando al FMLN con cosas que no tiene".

"¿Van hacer las cosas en serio? bueno, hagámoslas. Nosotros no tenemos ningún inconveniente, no tenemos nada que esconder, no tenemos muertos enterrados bajo ninguna mesa", sostuvo.

Hándal dijo, además, que espera que el TEG no se preste a "shows" "porque hoy está muy de moda". "Hasta el fiscal, ¿no le han visto que ya el estilo de discurso que ha agarrado es igual al estilo del discurso del presidente (de la república)?, no vaya a ser que este presidente del Tribunal también que se tire a hacer ese mismo show", dijo.

Algunos diputados, además, han señalado que también es necesaria la aprobación de la Ley de la Función Pública, para que las contrataciones de empleados se dé por méritos y capacidad en los entes gubernamentales.