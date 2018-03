Tribunal sospecha falsificación de firma del “Barney”

Lee también

Moris Alexánder Bercián Machón, conocido en el mundo criminal como “el Barney” y a quien el Departamento del Tesoro de Estados Unidos mantiene en la lista de criminales transnacionales por ser cabecilla de la MS-13, es prófugo de la justicia desde hace 17 meses. Un par de semanas antes de fugarse, supuestamente, dejó plasmada su última firma en un acta de comparecencia adjuntada a su expediente en el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador, donde debía presentarse a firmar cada viernes, porque estaba siendo procesado por tráfico ilícito de drogas con medidas sustitutivas a la detención.Pero no hay registro de su ingreso al Centro Judicial Isidro Menéndez el viernes 18 de septiembre de 2015, fecha en que supuestamente calzó la firma. Ese día, el personal de seguridad de tribunales no registró que Bercián llegara ni tampoco hay pruebas de su ingreso en el libro de entradas que firman todas las personas que llegan al centro judicial. Tampoco los empleados del Quinto de Sentencia lo vieron, según un documento al que este periódico tuvo acceso.El único que aseguró que “el Barney” se presentó a firmar el viernes 18 de septiembre es un empleado del tribunal que en ese momento ejercía como secretario interino, según consta en el expediente del caso de tráfico de cocaína. Uno de los jueces que revisó el expediente notó una diferencia en la firma del 18 de septiembre. El funcionario comparó otros documentos y vio que las rúbricas no eran iguales.Dos semanas después, el 1.º de octubre de ese mismo año, “el Barney” no se presentó al juicio al que debía comparecer por el tráfico de 7 kilos de cocaína en el puerto de La Libertad el 25 de septiembre de 2009, y fue declarado rebelde. El juicio, que ya había sido suspendido 10 veces, no se pudo realizar.Ese mismo día, Héctor Grimaldi, defensor del imputado, elaboró un escrito en el que señaló que contactó a su cliente –que en ese momento ya era prófugo– y le dijo que sí se había presentado a firmar y que lo había atendido el secretario. “Él mismo (Bercián Machón) me ha expuesto haber comparecido a estampar su firma al tribunal en la fecha consignada. Asimismo le fue entregada una cartilla de citación, por el secretario”, se lee en el escrito que presentó Grimaldi y que está agregado en el expediente judicial.LA PRENSA GRÁFICA intentó contactar al defensor vía telefónica, pero no atendió las llamadas. Sin embargo, otro de los abogados que conoció el caso del “Barney” respaldó la versión de Grimaldi y dijo a este rotativo que el imputado sí se presentó a firmar. “No se ha realizado ninguna pericia y debería existir una prueba para determinar si es él o no. En realidad la persona sí compareció a firmar”, dijo el abogado, quien pidió que su nombre no apareciera publicado.LA PRENSA GRÁFICA buscó una entrevista con uno de los jueces del tribunal, pero la Unidad de Comunicaciones de tribunales informó que no podía atender al medio. La Fiscalía General de la República (FGR) tampoco habló del caso. Doris Luz Rivas, magistrada presidenta de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dijo que lo desconocía: “Los jueces con la información suficiente pueden hasta suspender. Mire, para mí esto es nuevo y eso que yo coordino la comisión de jueces”.El secretario dejó de ejercer las funciones que tenía asignadas. Todavía está en ese mismo tribunal pero asignado a otras actividades. Cuando LA PRENSA GRÁFICA llegó al tribunal para consultar el expediente del “Barney” los empleados cuestionaron en repetidas ocasiones cuál era el motivo de la revisión del documento. El imputado ya cumplió 17 meses prófugo y ahora también es requerido por lavado de dinero.