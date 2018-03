Tribunal tiene pasaporte suizo del empresario Enrique Rais

Lee también

El Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador, que conoce el caso en contra de Enrique Rais, tiene en calidad de comiso el pasaporte suizo y salvadoreño del empresario. El documento fue entregado por la Fiscalía General de la República (FGR) luego de que lo incautaron durante los allanamientos que realizaron en su vivienda a finales de agosto de 2016, informó una fuente judicial.El empresario solicitó su pasaporte el 24 de octubre del año pasado para viajar a Suiza porque supuestamente tenía que firmar un crédito para el financiamiento de un proyecto de inversión, otorgado por la Unión de Bancos Suizos. La fecha límite era el 31 de octubre de ese año.“Se me ha informado por vía telefónica que se necesita urgentemente de mi presencia para proceder a la firma respectiva, la que de no llevarse a cabo, me traería graves repercusiones económicas debido a que dicho atraso provocaría el no otorgamiento del crédito y la pérdida de inversiones realizadas”, reza el escrito que presentó entonces el empresario.Sin embargo, el juez no le concedió la petición debido a que tenía que cumplir las medidas sustitutivas que le otorgó Évelyn Jiménez, exjueza del Séptimo de Paz de San Salvador.Rais pagó una fianza de $20,000 para ser procesado en libertad condicional. Ese dinero se lo pueden devolver si sus abogados lo solicitan al Juzgado Octavo de Instrucción, debido a que la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador dejó sin efecto las medidas sustitutivas que le otorgó la exjueza Séptima de Paz de San Salvador, según explicó un juez de otro tribunal, quien pidió no publicar su nombre.“Se le tiene que devolver porque él (Rais) dio como garantía ese dinero, pero ahora ya le decretaron la detención, entonces ya no existe esa medida”, señaló el juzgador, que fue consultado por este rotativo.El numeral 1 del artículo 339 del Código Penal establece que el dinero se regresa “cuando el imputado sea puesto en detención provisional o prisión”, aunque existe la posibilidad de que el dinero no se le devuelva si el juez lo declara rebelde, explicó el juez.Rais, junto a cinco acusados más, se encuentra prófugo desde la semana pasada. Luis Martínez, extitular de la FGR, es el único detenido por este caso.Hasta el cierre de esta nota, el Octavo de Instrucción no notificó si había resuelto decretar la orden internacional de captura para Rais, la cual fue solicitada por la fiscalía. A pesar de que el juzgado manifestó que tiene el pasaporte de Rais, la fiscalía sospecha que el empresario salió de El Salvador por una vía ilegal.