Tribunales electorales deben ser transparentes: Zovatto

Daniel Zovatto, director regional para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional, dijo ayer que es fundamental que los tribunales electorales en la región sean los idóneos y transparentes para que así se garanticen los procesos de elecciones internos.

Esto, pese a que Zovatto considera que en la región latinoamericana los sistemas democráticos se han mantenido, pero no duda en afirmar que en la actualidad “estos han entrado en una encrucijada” y por ende puede haber una “recesión de la democracia”.

“57 países (de América Latina) son democracias imperfectas, incluido El Salvador. En América Latina la democracia ha demostrado su capacidad de mantenerse, pero ahora la democracia está viviendo una encrucijada”.

Daniel Zovatto, Director de IDEA

“En América Latina la democracia ha demostrado su capacidad de mantenerse, pero ahora la democracia está viviendo una encrucijada”, reiteró Zovatto.

Esta situación se da, según el experto, debido a los crecientes casos de corrupción que se han conocido en los diferentes países.

Las declaraciones de Zovatto fueron parte del panel de debate que se desarrolló ayer durante la clausura del sexto Foro Internacional de Análisis Político (FIAP) que organizó la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), a través de su Departamento de Estudios Políticos (DEP).

Por otra parte, otro tema que se abordó, también en materia electoral en la región latinoamericana, fue sobre la puesta en práctica del voto electrónico.

Para Jonathan Hartlyn, profesor y decano de la Facultad de Ciencias Sociales y programas globales del College of Arts and Sciences de la Universidad de Carolina del Norte, Estados Unidos, el voto electrónico no necesariamente garantiza o da certeza a un resultado electoral.

El panelista dijo que siempre es fundamental que exista un comprobante en físico para que no haya dudas de los resultados.

“El socialismo del siglo XXI en manos de Hugo Chávez, Daniel Ortega y Rafael Correa fue una gran estafa donde a través de esa etiqueta se encubrió un afán autoritario y una enorme trama de corrupción para el asalto al erario público”.

Miriam Kornblith, Directora del Programa para A. L. y el Caribe en el National Endowment for Democracy.

“En mi opinión el voto electrónico solamente vale si también hay un comprobante de papel, debido al temor real del hacking o de otras formas de manipulación del voto electrónico. Si no hay comprobante del voto en papel, yo creo que hay posibilidad de fraude y de no creer en el resultado”, expresó Hartlyn.

La estafa del socialismo

En el evento también hubo espacio para hablar del socialismo del siglo XXI y de cómo este ha tratado de venderse a través de personajes como Hugo Chávez, Rafael Correa, Evo Morales y Daniel Ortega.

Para Miriam Kornblith, directora del Programa para América Latina y el Caribe en el National Endowment for Democracy en Washington, “el socialismo del siglo XXI fue una gran estafa”.

“A mi juicio el socialismo del siglo XXI en manos de Hugo Chávez, Daniel Ortega y Rafael Correa fue una gran estafa donde a través de esa etiqueta se encubrió un afán autoritario y una enorme trama de corrupción para el asalto al erario público”, expresó la experta Kornblith.

Para la ponente del FIAP 2018, los Gobiernos de la región no deberían ver en estos modelos una alternativa a seguir como modelo gestión.

“Creo que no es una buena idea asociarse con esa estafa que hoy en día, además, está mostrando su resultado calamitoso, particularmente en el caso de Venezuela”, dijo Kornblith.

Este tipo de gobiernos, según algunos ponentes del FIAP, hacen que en América Latina el balance en términos de democracia es negativo cuando se ve que “aún persisten regímenes totalitarios como el cubano o el hecho que Venezuela haya evolucionado a la catástrofe en la que se encuentra”, señaló Kornblith.