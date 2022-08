"Triste que tengamos que estar recogiendo bolos. Me molesta mucho porque es una pérdida innecesaria", dice ministro de Gobernación sobre rescates

El ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegaín, hizo un llamado durante una entrevista matutina en televisión que los salvadoreños buscaran tener auto cuidado y responsabilidad para estas vacaciones de agosto, ya que Protección Civil ha contabilizado 27 rescates acuáticos solo entre el 29 y el 31 de julio de 2022.

"Supimos que íbamos a tener una gran afluencia de visitantes en nuestras playas. Contabilizamos 27 rescates acuáticos entre el 29 al 31 de julio. Tengamos ese auto cuidado, esa responsabilidad de ser conscientes de nuestro entorno. Los guardavidas están en las 25 playas de mayor afluencia en 110 puntos. Tenemos 232 elementos de cuerpos salvavidas en playas y parques acuáticos", dijo Bidegaín.

Como parte del plan vacacional de Protección Civil, el ministro de Gobernación comunicó que se registran 12 personas adultas, 15 menores de edad y 18 rescates profundos. "No es ni siquiera una relación de 1 a 1, sino que son más menores de edad", añadió Bidegaín.

"Hace poco el Cuerpo de Bomberos tuvo que rescatar a una persona en un río que estaba en estado de ebriedad. Es bien triste que tengamos que estar recogiendo bolos. Me molesta mucho porque es una pérdida innecesaria. No hay que ser tan inconscientes. Nadie les está diciendo que no beban, simplemente háganlo con responsabilidad", relató Bidegaín.

En cuanto al incremento en accidentes de tránsito, las autoridades también contabilizaron un incremento. "Llevamos 75 accidentes de tránsito entre el 29 y el 31 de julio, 64 lesionadas, 9 fallecidos y 5 detenidos por conducción peligrosa. Hay 3 incendios registrados y los 3 han sido en vehículos, hay que revisarlos antes de salir. No es necesario que perdamos nuestros bienes si los revisamos antes de salir", explicó Bidegaín con respecto a la seguridad vial.

"Muchas veces hacen preguntas de cuánto es el nivel de alcohol, porque hay una ley para regular el nivel de alcohol en la sangre, pero la recomención es 0. Tenemos leyes de tránsito más rigurosas y las personas que sean sorprendidas van a tener que pagar. Los controles antidoping van a estár activos. Con 50 miligramos en la sangre hay multa y con 100 ya es detenido. Es muy problable que las vacaciones las pase en bartolinas y no va a ser una semana, van a ser 15 días", advirtió Bidegaín.

Además, el ministro de Gobernación recordó a la población que la bandera negra siginifica playa clausurada, verde es que pueden entrar con regularidad, amarillo es entrar con precaución y rojo es que no se puede entrar. De igual forma, mencionó que las autoridades estarán atentas en carreteras, eventos religiosos, ferias, centros comerciales, playas y otros. "Tenemos que ser conscientes de nuestro entorno, pensemos en nuestra familia. Vamos todos juntos y regresemos todos juntos", añadió.