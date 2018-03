UCA dice que los fondos que recibe del GOES son para proyectos del MINED

Lee también

Diciendo que son implementadores de proyectos se defienden las autoridades de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de los señalamientos que han recibido luego de que en el presupuesto general de la nación aparecieron como receptores de $2,850,740 provenientes del ramo de educación.“Categóricamente desmiento, es una mentira. No recibimos subsidio, somos implementadores de proyectos. Actualmente tenemos una serie de proyectos, como ha sido todos estos años desde 2003”, afirmó el vicerrector de proyección social de la universidad, Omar Serrano.Al respecto, la directora del Instituto Universitario de Opinión pública (IUDOP), Jeannette Aguilar, agregó que “la UCA no recibe subsidio del Estado desde 1972, después de aquel famoso editorial ‘A sus órdenes, mi capital’. Hasta antes de esos años recibía un subsidio porque así estaba establecido en la legislación. Desde aquellos años para acá, la UCA no recibe ninguna clase de subsidios”.En el presupuesto que el congreso aprobó el pasado miércoles se dio también el aval para que universidades privadas reciban fondos por parte del Estado. La UCA es una de ellas. También se le darán $219,340 a la Universidad Evangélica de El Salvador; $604,995 a la Universidad Francisco Gavidia; $275,000 a la Universidad Dr. José Matías Delgado; $531,705 a la Universidad Capitán General Gerardo Barrios; $1,963,055 a la Universidad Católica de El Salvador; y $712,190 a la Universidad Pedagógica de El Salvador.En el caso de la UCA, Serrano manifestó que desde 2003 el Gobierno les concedió proyectos que la universidad ejecuta en coordinación con el Ministerio de Educación. Uno de ellos es la Prueba de Aprendizaje y Aptitudes para Egresados de Educación Media (PAES). Sobre esto el vicerrector dijo: “Todo el mundo sabe que es la UCA donde se hace, se imprime, se coordina y administra”. La capacitación a docentes y apoyo a la implementación del programa de Gobierno “Escuela inclusivo de tiempo pleno” son otros proyectos que trabajan.Serrano aseguró que por la naturaleza del dinero en la universidad están “sometidos a todas las normas y reglas de todas las instituciones que ejecutan fondos públicos”.