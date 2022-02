UCA niega recepción de fondos públicos para uso propio

Que desde 1976, tras publicar un editorial que no le pareció al gobierno de turno, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) no recibe ningún tipo de subvención o subsidio por parte del Estado, fue la declaración que más les repitió el rector de esa institución, Andreu Oliva, S.J., a los diputados de la comisión especial que indagan las transferencias de fondos públicos a instancias privadas.

Ayer, después de varias semanas de no tener sesiones de trabajo, la comisión se reunió para recibir al rector.

La reunión duró poco más de dos horas. De entrada, los diputados leyeron los artículos de ley en los que sustentan la existencia de la comisión especial e hicieron que el rector jurara que ante las preguntas que le hicieran iba a contestar con la verdad.

Pasado ese proceso, las preguntas comenzaron. Alexia Rivas, presidenta de la comisión, fue la primera que hizo preguntas vinculadas al tema, en su intervención dijo que la información de la comisión indica que desde 2011 a 2020 "la UCA recibió alrededor de $24 millones (en asignaciones)" y comenzó a hacer un desglose de año por año.

La respuesta de Oliva ante eso comenzó aclarando que no existen tales "asignaciones" para la UCA, si no que financiamiento desde el Ministerio de Educación para implementación de proyectos para los cuales no tenían capacidad instalada, es decir, la UCA era una "implementadora que tenía un convenio firmado, que se realizaba un plan de trabajo que se aprueba entre el responsable del proyecto del Ministerio de Educación y el responsable del proyecto en la UCA".

Acto seguido, Oliva entregó una compilación de documentos a cada diputado, en ellos detallan cifras de los proyectos ejecutados año tras año.

Caleb Navarro, diputado de Nuevas Ideas, fue el segundo en hacer preguntas al rector de la UCA. Entre las dudas que planteó está que cuáles son los montos de las cuotas que pagan quienes estudian en la UCA, que porqué la UCA tiene inversiones en una sociedad dedicada a la generación de energía solar y también en una microfinanciera y que si la UCA tenía carencias económicas por las cuales recibía los fondos públicos.

En las respuestas, el rector de la UCA detalló el sistema de cuotas diferencias que tiene la universidad, repitió los proyectos del MINED que implementaron e hizo énfasis en que los fondos no eran destinados al funcionamiento de la institución educativa y tampoco para financiar programas de becas para estudiantes.

"Cada fondo cayó a las cuentas de los proyectos, cada proyecto tiene su cuenta... Son cuentas separadas, no son fondos de la universidad... Estos fondos públicos no son para la universidad, yo no sé cómo explicarle honorable diputado, esos fondos son para ejecutar proyectos bien concretos. El funcionamiento de la universidad es completamente aparte", enfatizó Oliva, ante un Navarro que parecía hacer caso omiso de lo que le decían.

La sesión de la comisión finalizó, los diputados pidieron a la UCA enviar los convenios que dieron origen a los proyectos que implementaron. Para hoy está programado que reciban a la exdiputada Blanca Flor Bonilla.