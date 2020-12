UCA pide antejuicio para magistrados

El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA) pide antejuicio para José Roberto Argueta y Juan Manuel Bolaños, magistrados de la Sala de lo Penal, a quienes acusa de haber realizado prevaricato.

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR), contra el magistrado propietario de la Sala de lo Penal José Roberto Argueta y el magistrado suplente Juan Manuel Bolaños. Además piden antejuicio para ambos funcionarios.

Esta denuncia es en respuesta a la resolución de nulidad absoluta que emitió la Sala de lo Penal con los votos de los dos magistrados antes mencionados. Con esta sentencia se evita investigar a militares que son señalados como los perpetradores de la masacre de seis jesuitas y sus dos colaboradoras en 1989.

El delito por el que acusan a los magistrados es prevaricato culposo, que es un delito sancionado de dos a cuatro años de prisión, según declaraciones de Arnau Baulenas, coordinador jurídico del IDHUCA y querellante en el Caso Jesuitas.

“Es importante resaltar algo, y es que el 26 de noviembre de 2017 se le pide al Juzgado Tercero de Paz que ya habido una sentencia de la Sala de lo Constitucional declarando inconstitucional la Ley de Amnistía, que los efectos no prescriben y este fue el fundamento del Tercero de paz y la cámara. Y curiosamente, en la resolución que emiten estos dos magistrados en ningún momento hablan de esta sentencia. Esta es una ignorancia inexcusable”, manifestó.

Sobre las instancias a las que recurrirá la UCA, Baulenas dijo que acudirán también a los procedimientos especiales de las Naciones Unidas, donde hay relatorías y que a partir de ahí podrán dar la información de esta gravedad. Luego irán analizando a qué otras instancias pueden recurrir para este caso.

Los magistrados a los que los denunciantes piden antejuicio terminan sus funciones el próximo 30 de junio y en caso de un atraso por parte de la Fiscalía, Arnau hizo un llamado a dicha institución para que agilicen dicho proceso.

“Nosotros les pediríamos que con la misma agilidad que ha actuado la Fiscalía en otros casos actuara así de ágil y eficaz en nuestro caso. Y si no es así, nosotros vamos a seguir presionando e intentando que se haga esta investigación y se depuren las responsabilidades, aclaró.

Sobre la petición de antejuicio para ambos funcionarios, Baulenas aclaró que “no queremos hacer un tema político. Este proceso es meramente técnico jurídico, para que ellos puedan ser juzgados ante los tribunales ordinarios. En este caso tiene que ser la Cámara Primero de lo Penalla que decida”.

En la resolución en contra de revivir el juicio por la masacre de los jesuitas hubo un voto en contra, el del magistrado Leonardo Ramírez Murcia, el cual Baulenas calificó como “correcto”.

“Me parece un voto técnicamente muy correcto y el magistrado tiene toda la razón. La Sala de lo Penal no podía entrar a conocer el recurso que era inimpugnable porque era una resolución que no admitía recurso porque no ponía fin al proceso”, Los magistrados se autoatribuyeron facultades legales que la ley no les permite, aclaró.

El IDHUCA también denunció que los magistrados al saber que no tenía la facultad legal para entrar a valorar los recursos, lo hicieron. Según Baulenas, esto ha sido en contra del propio Código Procesal Penal. “Irrespetaron la autoprecedente jurisprudencia de la Sala de los Constitucional, pero lo más grave es que si no estaban de acuerdo con el precedente tenían que justificarlo debidamente”, finalizó.