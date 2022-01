UCA pide no se juegue con sufrimiento de víctimas en caso jesuitas

Exigieron además que este caso no sea instrumentalizado políticamente y que se respete el debido proceso.

Ante la reciente resolución de la Sala de lo Constitucional impuesta por el oficialismo que ordenó reabrir el caso de la masacre de seis sacerdotes jesuitas y dos mujeres, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, (UCA) sentó postura al respecto y pidió que no se juegue con los anhelos y el sufrimiento de las víctimas.

La Sala de lo Constitucional ordenó el pasado 5 de enero que el proceso penal por la masacre se reabra tras admitir un amparo presentado por el fiscal general, Rodolfo Delgado.

Ante esto, la institución reiteró el llamado para que el caso no sea instrumentalizado políticamente. "La UCA exige que el caso no se instrumentalice políticamente y que no se juegue con los anhelos y el sufrimiento de las víctimas; demanda que se respete el debido proceso, los derechos y garantías de todas las partes involucradas; y rechaza cualquier tipo de presión de actores externos sobre la instancia judicial", detallan en el pronunciamiento.

Además, lamentaron que el inicio de este proceso se haya realizado de manera sorpresiva y sin la participación de los familiares de las víctimas, de la UCA o de representantes de la Compañía de Jesús.

"Es un completo despropósito que se haya presentado la demanda de amparo sin haber considerado directamente la palabra técnica y sobre todo ética de quienes más conocen del caso", señalaron.

Sin embargo, aseguraron que la institución buscará participar en todas las instancias judiciales en las que se aborde "el martirio de Elba, Celina y los sacerdotes jesuitas".

En declaraciones a la agencia EFE, Andreu Oliva, sacerdote jesuita y rector de la UCA aseguró que la decisión de reabrir penalmente el caso la recibieron "con agrado". "En el sentido de que se responde a una demanda de justicia y de verdad, que en el caso de la masacre de la UCA desde que tuvo lugar, tanto la Compañía de Jesús como la UCA y los familiares de las víctimas han reclamado", dijo.

La madrugada del 16 de noviembre de 1989, en medio de la mayor ofensiva insurgente registrada durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992), un comando de soldados de élite mató a los religiosos en el campus de la Universidad Centroamericana en San Salvador.

Los jesuitas asesinados fueron los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno. También los salvadoreños Joaquín López (sacerdote), la empleada doméstica Julia Elba y su hija menor Celina Mariceth Ramos.