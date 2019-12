UE dará $24.2 millones para políticas sociales y seguridad

La Unión Europea firmó ayer con el gobierno un desembolso de 22.1 millones de euros ($24.2 millones) para apoyar en la implementación de políticas sociales y de seguridad en el país.

Del monto total, 16 millones de euros serán destinados a la política de seguridad, la cual se adapta a las acciones de la segunda fase del Plan Control Territorial, según explicó la comisionada presidencial, Carolina Recinos, durante la firma, en un hotel capitalino.

La política de seguridad contempla programas como la escuela abierta para la convivencia, atención psicosocial para la convivencia escolar y la prevención de violencia, el fortalecimiento para la productividad, equidad e igualdad de género en los centros educativos, puntos de atención a víctimas de la violencia, inversión en espacios públicos y apoyo a las alcaldías en la prevención de la violencia.

Los otros 6.1 millones de euros serán para el "plan de desarrollo de protección e inclusión social" que se basa en la erradicación de la pobreza, la diversificación del empleo juvenil a través del INJUVE, el empoderamiento económico de las mujeres a través de iniciativas del Ministerio de Desarrollo Local y la atención primaria en salud, sobre todo en mujeres y primera infancia.

Los fondos forman parte de los 149 millones de euros que la Unión Europea asignó al país para el periodo 2014-2020 para apoyar los programas y proyectos ejecutados por las diferentes carteras de Estado.

El embajador de la Unión Europea en el país, Andreu Bassols , dijo que el desembolso no es " un regalo de Navidad al gobierno del presidente (Nayib) Bukele", si no el resultado del esfuerzo de este gobierno por transparentar las cuentas públicas y garantizar que no haya "desviaciones indebidas". "Sin ese factor hubiéramos podido no estar acá", sostuvo Bassols.

Recinos recordó que el gobierno y la Unión Europea han firmado un convenio para garantizar que el dinero no será desviado a otras cuentas ni para otro tipo de intereses. "Jamás va a volver a suceder que una plata, que un dinero tan sagrado que viene a solventar problemas tan sentidos del país vaya a parar a otro tipo de cuentas y otro tipo de intereses", dijo.