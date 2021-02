UES exige traspaso al MINED

Empleados de la Facultad Multidisciplinaria Paracentral, de la Universidad de El Salvador (UES), pidieron ayer al Ministerio de Educación, termine el proceso de donación de dos manzanas de terreno de la antigua Escuela Superior de Maestros (ESMA), ubicada en el final de la avenida Crescencio Miranda, del Barrio San Juan de Dios, al poniente de la sede de la UES, en San Vicente, utilizadas desde hace más de diez años para atender a alumnos de esa institución superior.

"Carlos Canjura, ex viceministro de Educación, nos donó el terreno, pero al hacer trámites en el Centro Nacional del Registro (CNR), nos pidieron el ‘visto bueno’ del Ministerio de Educación. Enviamos una carta a la parte jurídica del MINED, posteriormente a la ministra (Carla de Varela) y nos respondió que no podían hacerlo, porque el Ministerio realizará otras actividades, como entregar paquetes escolares, capacitaciones o reuniones, algo que no contrasta con nuestra necesidad, porque están creciendo nuestros servicios a la población estudiantil", dijo Roberto Antonio Díaz, decano de la facultad multidisciplinaria Paracentral.

Las autoridades decidieron no invertir en las instalaciones del inmueble, que se encuentra en abandono, pero que la UES paga su servicio de vigilancia. Según dijeron las autoridades, más de 2,400 estudiantes se mantienen activos en esta institución de educación superior.

Los catedráticos y alumnos consideran que de no concretarse el traspaso del inmueble, sería un retroceso a la educación superior, "pedimos audiencia al MINED", dijo Luis Orellana, vicedecano .