UES ofrece producir alcohol gel gratis

El rector de la UES, Roger Arias, explicó que no está vendiendo alcohol gel, sino que están produciendo en la medida que organizaciones llevan los insumos, ya que en el país hay escasez de Carbopol, uno de los materiales que da consistencia gelatinosa al producto, por lo que están evaluando la posibilidad de buscar sustitutos o elaborarlo en líquido o espray.

"Una de las instituciones que está anuente y que de hecho, hoy mismo (por ayer) va a traer los insumos es la ONG World Vision, que está en la búsqueda de estos insumos, además de los frascos para fabricar el producto. Nosotros no vamos a cobrar ni un cinco", indicó Arias, quien añadió que lo producido será distribuido por la ONG a las personas de escasos recursos por medio de las alcaldías.

Asimismo, dijo que también han coordinado con las diferentes gremiales de transporte y el director de la División Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil para la elaboración de sanitizante.

"En la vía de articular esfuerzos para que sean ellos los que compren los materiales, los insumos y nosotros se los fabriquemos y les demos el producto terminado. No es una capacidad para competir con ningún laboratorio, ni mucho menos para abastecer todo el mercado".

Por otra parte, manifestó que trabajan por garantizar que las entidades involucradas no comercialicen el producto.

"No vamos a permitir que nadie con nuestro producto haga un solo centavo de negocio. No vamos a permitir que se utilicen las instalaciones de la Universidad para hacer negocio, sino más bien para ayudar a la población que no pueda adquirir este producto. Tenemos una carta de entendimiento firmada por las instituciones, ni World Vision, ni los transportistas podrán vender este producto", puntualizó el rector.