UES sin cumplir protocolos de bioseguridad

Empleados administrativos del SITRAUES denuncian que dentro del campus central no se están cumpliendo los protocolos de bioseguridad para prevenir la propagación de la pandemia.

"Hay protocolos pero están en papel, no se cumplen, los Comité de Seguridad Ocupacional no están funcionando. El documento del protocolo habla qué hacer en casos de tener una sospecha, medidas de bioseguridad en los edificios pero aquí solo en la entrada y en algunos edificios miden temperatura y dan alcohol. El distanciamiento entre trabajadores no se está cumpliendo", denunció Carmen Elena Hernández, secretaria del SITRAUES.

A juicio de Carmen Elena, los protocolos no están funcionando con la rigurosidad que la pandemia requiere.

"Como trabajadores no se nos están dando suficientes insumos de bioseguridad como mascarilla o alcohol gel. Cuando entregan mascarillas dan dos para una semana", señaló.

El personal administrativo de la UES se incorporó al 100% en septiembre de 2020 y conforman alrededor de 2,200 personas que están en el recinto universitario en jornadas laborales normales. En una visita al campus central, se identifico el relajamiento de las medidas, por ejemplo en el edificio de medicina se observó que no todos los empleados eran monitoreados en la temperatura al ingresar.