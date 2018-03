UFG destaca aportes de la mujer en construir paz

Lee también

La directora del Instituto para el Rescate Ancestral Indígena Salvadoreño (RAIS), María Eugenia Aguilar, destacó ayer la importancia de respetar y rescatar los conocimientos ancestrales de las mujeres, y en especial de las abuelas salvadoreñas, para reconstruir el tejido social y a través del respeto a ese saber contribuir a la construcción de la paz.Aguilar fue una de las dos ponentes invitadas ayer al foro “Aportando soluciones”, el número 29 realizado por la Universidad Francisco Gavidia (UFG) en los últimos tres años y que estuvo enmarcado en la celebración del Día Internacional de la Mujer.Junto a ella, expuso también Corina Mejía, miembro de Psicolegas El Salvador, una organización sin fines de lucro que integra a profesionales en psicología y que pertenece a la Unión Latinoamericana de Entidades de Psicología.Mientras Aguilar habló de su experiencia trabajando con jóvenes guiados por sus abuelas para fundamentar la sostenibilidad de la sociedad, Mejía recordó a mujeres obreras, campesinas, víctimas de represión y violencia o protagonistas durante el conflicto armado y las negociaciones de paz, pero ambas coincidieron en que, a través del tiempo, las mujeres siempre han estado invisibilizadas.“Las abuelas han sido invisibilizadas en sus comunidades. Hay que recuperar esos conocimientos ancestrales. No puede existir sostenibilidad si se rompe la brecha generacional. Es hora de dejar de ver al adulto mayor como alguien que ya no sirve. Cuando son respetados sus conocimientos sobre qué quieren hacer y cómo hacerlo, las abuelas cambian la metodología de las comunidades guiando a los jóvenes, y de sus saberes ancestrales contribuyen a la paz social”, destacó la directora del RAIS.Aguilar señalo además que el sistema de educación actual no está haciendo un aporte real a la verdadera identidad.“Creo que lo primero que hay que hacer es respetar el trabajo de las mujeres en sus comunidades y su empoderamiento desde sus propios saberes. Hablo de la construcción de una cultura de paz basada en el respeto de los saberes de las comunidades sin que nadie de afuera llegue a imponerles cómo comportarse, cuando ellas han hecho esos trabajos durante siglos”, agregó.La decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UFG, Zoila Romero, inauguró el foro en el auditorio principal del campus universitario.