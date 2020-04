UNFPA advierte impacto por suspensión de consultas

Ya sea por las restricciones de movilización, por la suspensión temporal de las consultas externas o por el miedo generalizado de las personas a acudir a un centro de salud ante la posibilidad de contagiarse de covid-19, la falta de acceso a los servicios sanitarios que no sean emergencias por coronavirus está causando un impacto, advirtió ayer el representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en El Salvador, Hugo González.

Uno de los principales efectos de la pandemia provocada por el SARS-Cov-2 en los sistemas sanitarios a escala mundial es que todos los recursos humanos médicos han sido puestos a disposición del covid-19, y una buena parte de la población afectada por esta medida están siendo las mujeres.

El Plan Estratégico Global del UNFPA para el 2030 planteó tres metas: cero muertes maternas por causas que son prevenibles, cero necesidades insatisfechas de planificación familiar y cero violencia por razones de género y prácticas nocivas como el matrimonio infantil.

La suspensión de los servicios sanitarios, sin embargo, está derivando en que unas 6,500 mujeres en estado de embarazo tengan suspendidos sus controles prenatales, señaló González, que son servicios médicos especializados para prevenir las muertes maternas; tomando en cuenta que el 15% de los embarazos presentan complicaciones obstétricas, antes, durante o después del nacimiento.

El Ministerio de Salud registró solo el año pasado 139,000 mujeres recibiendo servicios de planificación familiar, según anotó González, y el problema surge cuando "a muchas de estas mujeres los métodos de planificación familiar ya se les van a terminar y no van a poder tener acceso a más, tanto por el impacto de la cuarentena como por el impacto económico, ya que muchas no tienen recursos para comprarlos. Es aquí donde se viene el problema de los embarazos no planificados y hasta de los embarazos por violaciones, porque el problema de la violencia doméstica también ha registrado alzas en las estadísticas durante la cuarentena", apuntó el representate de la ONU.

La reducción de un 10% en las atenciones de servicios de planificación familiar en todo el mundo desembocarían en 15 millones de embarazos no deseados y en 48 millones de mujeres con necesidades insatisfechas de planificación familiar, según los datos que el UNFPA ha recogido del Instituto Guttmacher, una organización internacional que promueve el derecho a la salud sexual y reproductiva bajo los principios establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).