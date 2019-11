UNICEF dice que niñez aún enfrenta obstáculos en derechos

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), El Salvador, conmemoró los 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño con un reclamo sobre "el estancamiento o falta de acceso a sus derechos" de la niñez salvadoreña.

El organismo que vela por los derechos de la infancia y adolescencia en el mundo, estableció en el país varias actividades en el marco del Día Universal del Niño, que se celebra hoy.

Se montaron talleres de ilustración, creación de murales en comunidades, la obra de teatro "Los Cuentos al Derecho y al Revés" y el álbum ilustrado "Dibujando mis Derechos", entre otra de las actividades programadas.

Pero si bien la institución se mostró satisfecha con los avances logrados, no dejó de señalar algunos problemas que todavía, 30 años después, se enfrentan.

"A pesar de los avances conquistados hasta ahora, es importante resaltar que siguen existiendo brechas y obstáculos para las niñas y niños más vulnerables", dijo Yvette Blanco, representante de UNICEF en El Salvador.

Como estímulo en el Día Universal del Niño, UNICEF premió el concurso del álbum ilustrado "Dibujando Mis Derechos", para lo que se establecieron dos categorías en competición, de 10 a 13 años y de 14 a 17.

En la primera los ganadores fueron: Cristina Raquel Alfaro Aguilar, con el álbum ilustrado "Libros viejos"; Katherine Yamileth Hernández, con el álbum ilustrado "La familia que no consumía alimentos nutritivos", y Ada Gabriela Díaz Pineda, con el álbum ilustrado "Mi voz cuenta".

En la segunda categoría ganaron: Diana Nicole Rivas Deras, con el álbum ilustrado "Abril no es como los otros"; Karla Dámaris Pérez Ortiz, con el álbum ilustrado "Conquistando Sueños", y Selma Ivania Sánchez Sánchez, con el álbum ilustrado "La Misión del Escuadrón Bot".

Más allá de los premios Blanco Insistió que no se trata de conocer la Convención si no de hacerla vida para que las "niñas, niños y adolescente en el país estudien en escuelas seguras, que tengan los espacios para expresar sus opiniones y participen plenamente en las decisiones que afectan su futuro, que no sufran discriminación ni violencia alguna, que tengan espacios seguros para jugar. Que no sean expuestos al bullying".

La funcionaria enfatizó que en el país se han logrado avances importantes como la creación de la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (LEPINA), lo que permite tener un mejor control del estado de este sector, pero hace falta implementar más esfuerzos.

En El Salvador, en promedio, 23 niñas, niños y adolescentes pierden la vida de forma violenta cada mes. En 2018, hubo 276 casos. 8 de cada 10 eran adolescentes hombres entre 14 y 17 años, según datos del instituto de Medicina Legal.