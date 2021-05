USAID responde a Bukele por la reorientación de fondos

La respuesta que Nayib Bukele emitió luego de la decisión de USAID de reorientar los fondos de cooperación que entregaban a la FGR, IAIP, CSJ y PNC, para entregarlas a organizaciones de la sociedad civil fue vista con rareza por parte de funcionarios de la agencia, en una conferencia telefónica ocurrida esta mañana con periodistas de medios de comunicación del Triángulo Norte.

Michael Camilleri, Director Ejecutivo del Grupo de Trabajo del Triángulo Norte de USAID, aseguró que, contrario a lo expuesto por Bukele, luchar contra la corrupción y construir Estado de Derecho no motiva a la gente a migrar. Al contrario, hace que sea más seguro para estos el permanecer en sus países.

USAID anunció el pasado 21 de mayo la reorientación de fondos. “Ahora se utilizará para promover la transparencia, combatir la corrupción y monitorear los derechos humanos en conjunto con la sociedad civil salvadoreña y organizaciones de derechos humanos”, se leía en su comunicado. Además, Samantha Power, recientemente nombrada administradora de USAID, indicó: “El gobierno salvadoreño ha hecho movimientos problemáticos que socavan la democracia”.

La respuesta de Bukele ante la decisión fue criticar la misma y cuestionar si los Estados Unidos tenían la intención de aumentar la migración irregular. “Es muy revelador que USAID elija dejar de financiar iSEGURIDAD! ¿El plan real es crear más migración”.

Luego de eso, a principios de esta semana, el diputado afín al oficialismo Serafín Orantes (PCN) dijo tener conocimiento que el GOES planeaba enviar a la canciller Alexandra Hill Tinoco a Washington en las próximas semanas, para intentar revertir dicha decisión. Sin embargo, Bukele ocupó el evento de reconocimiento a la selección de fútbol playa para negar dicha posibilidad. De manera rápida y escueta aseguró que no buscarían realizar dicha gestión y que su gobierno ya había pasado páginas por las acciones del 1 de mayo.

Sin embargo, pese a lo anterior, Camilleri dejó claro que el cuestionamiento de Bukele no tiene fundamento. En opinión del funcionario, dejar de combatir la corrupción y de exigir transparencia serían razones que podrían aumentar la migración y no como lo asegura Nayib.

“Nosotros no entendemos que combatir la corrupción y construir estado de derecho es algo que estimula la migración; al contrario, nosotros creemos firmemente que dejar de defender el estado de derecho y dejar de combatir la corrupción y de fortalecer la transparencia serían medidas que aumenten las causas de la migración, por eso el combate a la corrupción es absolutamente central en todo lo que hacemos en Centroamérica”, indicó.

Sobre programa de visas H2B

En ese mismo sentido, Emily Mendrala, Subsecretaria adjunta en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, también consideró que el programa de visas H2B (visas de trabajo) de este año no tendría porqué verse afectado por la crisis diplomática que atraviesa El Salvador.

“El programa H2B es un compromiso con la gente de El Salvador, Guatemala y Honduras y es algo que responde a necesidades en los Estados Unidos también, específicamente escasez crítica de mano de obra en algunos sectores”, apuntó Mendrala.

La funcionaria dio detalles sobre dicho programa, al cual ya aplicaron salvadoreños en el presente año. “El gobierno estadounidense ha reservado 6,000 visas para trabajadores de estos tres países, lo que representa más de una cuarta parte de la cantidad que se otorga a nivel mundial. Estos trabajadores ayudarán a mitigar la escasez de mano de obra en algunos sectores”, indicó.

“Contamos con una estrategia integral para abodar la migración, asistir a nuestros vecinos y mejorar los medios de subsistencia. La extensión de las visas H2B está relacionado con generar oportunidades y seguridad”, agregó Mendrala.

“Con una visa H2B el viaje a EUA deja de estar lleno de riesgos, ya no se trata de un viaje que podría requerir la intervención de un coyote o contrabandista, de personas que pueden robarse el dinero ganado con esfuerzo, o peor aun, poner vidas en peligro. Con esto, los trabajadores que reciban estas visas no deben incurrir en deudas con un coyote, a su vez recibirán un salario acorde a las leyes estadounidenses, y no necesitan vivir con temor de ser arrestados”, puntualizó.