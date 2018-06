USAM apoya legalmente a personas vulnerables

Un total de 20,468 personas de escasos recursos procedentes de diversas zonas del país han salido beneficiadas con la asistencia legal que estudiantes de la Licenciatura en Ciencias Jurídicas de la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer (USAM) brindan a través del Centro de Práctica Jurídica.

Charlas para informar sobre los derechos de los menores de edad, apoyo a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Procuraduría General de la República (PGR); y la celebración de bodas colectivas son algunos de los procesos en los cuales los estudiantes universitarios brindan asistencia legal.

El Centro de Práctica Jurídica funciona desde 2003 y a la fecha ha brindado asistencia en alrededor de 2,183 casos de diversa índole.

El servicio que prestan los estudiantes resulta gratuito para los beneficiarios y la inversión que la universidad ha realizado para mantener el centro funcionando asciende a $830,560.

“En 15 años hemos hecho aportes significativos a la sociedad, mediante personas que han trabajo en forma voluntaria, ya que aquel que no sirve, no sirve, no es útil”, declaró el rector de la USAM, César Augusto Calderón.

El proyecto universitario también trabaja, en ocasiones, en asocios con alcaldías, por ejemplo, la de Quezaltepeque, Ciudad Arce y San Juan Opico, del departamento de La Libertad.