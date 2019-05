UTE analizará pena por uso de perfiles falsos

La comisión de legislación y puntos constitucionales acordó ayer solicitar un análisis a la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia (UTE) en relación con la pena que se ha propuesto para quienes usen perfiles falsos y cuentas "troll" para dañar el honor e imagen de las personas.

El acuerdo se dio luego de que diputados de diferentes grupos parlamentarios sugirieron que la pena propuesta es excesiva.

"Hay algo en lo que no nos ponemos de acuerdo, son penas muy excesivas en relación con el resto de delitos de honor, la pena no debe ser desproporcionada. Es importante que haya una equiparación en relación con lo que ya existe", señaló Cristina Cornejo, diputada por el FMLN.

Asimismo, diputados de GANA aseguraron estar en contra de la aprobación de esta reforma, pues afirmaron que no ha sido analizada a profundidad.

"No vamos a votar por esta iniciativa. Se está sobrelegislando con esto. Aquí lo único que se está penalizando es el uso de un perfil falso y de ahí se podrían derivar ciertas conductas tipificadas como delitos, pero si alguien usa un perfil falso y no comete acción delictiva, no tendría por qué aplicarse una sanción", aseguró el legislador Mario Tenorio.