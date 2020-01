UTEC analiza la transformación digital

La Universidad Tecnológica de El Salvador (UTEC) realizó un congreso docente que se enfocó en la transformación digital acorde a la visión humanista. La apuesta de la institución es por la transición a la cuarta revolución industrial acorde a seis ejes, para que la tecnología siga siendo vista como un medio y no como un fin en sí misma.

"Lo que afirmamos en este congreso es que la tecnología no implica necesariamente alejarse de los principios y valores, el ser humano, por más tecnológico, siempre estará al borde de la humanización auténtica, ¿qué quiero decir con esto? quiero decir que no dejaremos de ser humanos, no dejaremos de amar, no dejaremos de tener miedo, no dejaremos de tener valor, inteligencia y capacidad para aplicar nuestro conocimiento", explicó José Mauricio Loucel, rector vitalicio de la UTEC.

El proceso de transformación tecnológica de la Universidad tiene seis ejes: inversión tecnológica, virtualidad, certificaciones tecnológicas, conectividad, docentes universitarios conectados y emprendimientos de base tecnológica.

"La tecnología no significa la muerte del ser humano, tecnología significa una manera de acompañar a la docencia. Nosotros en la universidad, por lo que estamos haciendo ahora, estamos muy contentos", agregó Loucel.

En cuanto a los desafíos, el rector vitalicio de la UTEC mencionó el no quedarse atrás frente a los cambios tecnológicos.

Entre las innovaciones que tiene la Universidad está el laboratorio de Sistema Integrado de Manufactura Asistido por Computadora que se creará este año y que permitirá realizar producción en serie automatizada.

Durante los últimos dos años la UTEC ha inaugurado o renovado el 3D LAB, el laboratorio de tecnologías avanzadas, el Data Center, la incubadora de negocios G’nius y los laboratorios de diseño gráfico, multimedia y animación, entre otros.