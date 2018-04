Ulises R. y Tito Z. quedan fuera de elección CSJ

El pleno del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) votó dividido ayer para dejar fuera de la elección de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral Ulises Rivas y al actual inspector general del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Tito Edmundo Zelada. Ambos abogados fueron promovidos por la Unidad de Abogados por la Justicia y la Democracia (UNAJUD), grupo de abogados a los que el gremio identifica por su vinculación con el FMLN.

La moción de dejar fuera a los dos abogados fue presentada por la presidenta del CNJ, María Antonieta Josa, quien cuando fue electa fue respaldada por el bloque de derecha de la Asamblea Legislativa.

“Una sentencia que excluyó, a través de la Asamblea, por vinculación política partidaria al licenciado Tito. La Sala de lo Constitucional emite una medida cautelar donde establece que hay fuertes indicios de que el licenciado Rivas sí tiene una vinculación política partidaria”.

María Antonieta Josa de Parada, presidenta del CNJ

A favor de la remoción, además de Josa, votaron los consejeros Wilfredo Amaya García, Alcides Funes Teos y Doris Daysi Castillo. Los consejeros que votaron en contra de la moción fueron María Petrona Chávez, Gloria Elizabeth Álvarez y Santos Treminio.

Zelada y Rivas eran parte de la lista de 15 candidatos que fue electa por el gremio de abogados en el proceso coordinado por la Federación de Asociaciones de Abogados (FEDAES). Dicha lista de 15 aspirantes deberá ser completada con los dos abogados más votados que quedaron fuera: Ramón Narciso Granados y Gilberto Canjura. Ambos serán sometidos al mismo proceso de análisis del que se vieron sujetos los candidatos en la sesión del CNJ. Canjura y Granados también fueron respaldados por UNAJUD.

El CNJ se encuentra en el proceso de elegir a sus 15 candidatos, que se sumarán a los 15 de la FEDAES. La lista de 30 será presentada ante la Asamblea Legislativa, que deberá elegir a mediados de año a cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional y uno de lo Civil, así como a los suplentes de cada uno de estos.

La presidenta del CNJ explicó que el criterio principal para dejar fuera a Zelada y a Rivas fue que en procesos conocidos por la Sala de lo Constitucional se señaló su vinculación partidaria. Zelada fue removido del CNJ porque la Asamblea no cumplió con los filtros adecuados para su elección y Rivas fue separado del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por una medida cautelar de la sala en una demanda que señaló su relación con el FMLN.

“Tenemos una sentencia que excluyó, a través de la Asamblea, por vinculación política partidaria del licenciado Tito. Y tenemos otra que, si bien no hay sentencia definitiva, está más clara cuando la Sala de lo Constitucional emite una medida cautelar donde establece que hay fuertes indicios de que el licenciado Rivas sí tiene una vinculación política partidaria. Ese problema tuvo que haberse resuelto en FEDAES, pero pasó”, dijo la presidenta del CNJ.

Rivas y Zelada presentaron recientemente un escrito ante el CNJ en el que solicitaron que no se les dejara fuera del proceso de elección de magistrados porque consideran que el consejo no tiene base legal para excluirlos. El escrito fue resuelto ayer por el pleno como no favorable.

Josa informó que los consejeros que se opusieron a la decisión argumentaron que se debía respetar la decisión gremial de la elección de FEDAES y que el CNJ solo puede excluir a abogados que no estén en el banco de elegibles.

Escrito

El CNJ rechazó la solicitud de Enrique Anaya de dejar fuera de la elección a CSJ a Tito Zelada, Jaime Martínez, Ulises Rivas y Rogelio Canales. Zelada y Rivas fueron sacados del proceso por moción de la presidenta del CNJ.

30

Candidatos a magistrados debe evaluar la Asamblea: 15 propuestos por el CNJ y 15 por FEDAES.