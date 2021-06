Ulloa había asegurado que decisiones como ley de integración monetaria serían consultadas con los salvadoreños

El vicepresidente salvadoreño Félix Ulloa había asegurado el 13 de enero, en una entrevista en la radio YSKL, que decisiones como la Ley de Integración Monetaria serían consultadas primeramente con el pueblo y no como ocurrió en el 2000 cuando se dolarizó el país.

Ulloa dijo que en decisiones como estas, el pueblo podría votar mediante figuras como el referéndum, el plebiscito y "otras medidas" similares que se incluirán en las reformas a la Constitución que se impulsan desde el Gobierno, con el vicepresidente a la cabeza.

"Sí se va a establecer para consultar al pueblo; por ejemplo, cuando se dio la LIN, que es la Ley de Integración Monetaria", mencionó.

"Ya vamos para veinte años de tener el dólar, pero no se le consultó al pueblo", dijo. "En países europeos donde se han hecho estos procesos de adopción del euro, son procesos que se hacen con consulta al pueblo. Y aquí se nos impuso en una madrugada", criticó.

"Hubo un presidente de la Asamblea Legislativa que dijo que ni leyó, porque le llevaron un documento de 600 páginas y no lo leyó. Y así se aprobaron esas grandes medidas. No se puede tener ese nivel de irresponsabilidad y de desprecio a la opinión del pueblo. Nosotros estamos aquí tratando de recuperar la dignidad de la población"; dijo en ese entonces.

Cinco meses después de las críticas de Ulloa sobre la imposición del dólar en El Salvador, el mismo Gobierno al que pertenece enviaba a los diputados de la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, un proyecto de ley que llegó a las 7:00 de la noche del martes 8 y fue aprobado de manera exprés a la medianoche para introducir una nueva moneda de obligatorio uso en El Salvador, sin previas consultas o mayores discusiones.

Para entonces, la población tenía dos días de haberse enterado por terceros que el domingo 6 el presidente Nayib Bukele había dado el anuncio en un idioma y ciudad extranjera sobre su intención de usar el bitcóin en El Salvador. A este le siguieron otros anuncios en inglés, en Twitter.

La ley fue firmada por Bukele y publicada en el Diario Oficial del 9 de junio, para entrar en vigencia 90 días después. El bitcóin no puede usarse en efectivo sino solamente de manera virtual. En esos tres meses de espera, el Gobierno debe emitir un reglamento que esclarezca y regule su uso en el país.

Durante la entrevista en enero, Ulloa criticó en reiteradas ocasiones la falta de consulta para dolarizar El Salvador y enfatizó en la necesidad de que la población pudiera votar mediante el referendo, plebiscito y revocatorio, como se hace en una elección de gobernantes, este tipo de decisiones.

"Hay decisiones de caŕacter nacional trascendental, donde al pueblo se le debe escuchar, y como no existen esos mecanismos, porque quienes diseñaron la Constitución, primero en los 50, cuya matriz es la que seguimos, y la reelaboración en 1983, no consideraron esas instituciones. Entonces el pueblo no tiene posibilidad de expresarse en temas como si queríamos o no queríamos el dólar, si queríamos que se vendieran las empresas productivas del Estado, si querían que se privatizaran las pensiones, esas decisiones no se consultaron",dijo.

"He podido constatar en los múltiples países donde me ha tocado estar trabajando en temas de fortalecimiento democrático, que estas instituciones benefician la democracia, empoderan a la ciudadanía, que en países como los nuestros la soberanía la había secuestrado una pequeña cúpula de los partidos y todo lo decidían los dirigentes de cuatro o cinco partidos que se reunían en la Asamblea Legislativa y tomaban las decisiones que nos afectaban a todos los salvadoreños, y no solo afectan a los que estamos vivos sino que vienen en futuras generaciones, como es el caso de las pensiones", dijo entonces.

En enero también aseguró que estas figuras de participación no serían usadas para votar sobre la reelección presidencial.