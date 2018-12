Ulloa no descarta contratar a familiares aunque se viole la ley

El candidato a la Vicepresidencia de la República por GANA, Félix Ulloa, aseguró que si un familiar de un funcionario cumple con un determinado perfil en una institución pública y no tiene necesidad de un salario para sobrevivir, puede ser contratado.

De acuerdo con él, así lo demostró su compañero de fórmula, Nayib Bukele, cuando contrató a su hermano Yamil Bukele como director de IMDER.

"El nepotismo se caracteriza como un mal en la administración pública es que ponés a un familiar, un pariente para que pueda tener un ingreso sin importar si es o no la persona adecuada para el cargo, pero si es un familiar que tiene el perfil del cargo pero además no llega para quitarle el empleo o para tener un ingreso creo que eso es lo que valoró el Tribunal de Ética (Gubernamental) porque al final el juicio no prosperó", aseguró el candidato en radio YSKL en relación con la situación de Bukele.

Sin embargo, haber contratado al hermano en una de las dependencias de la comuna le valió al exalcalde una multa impuesta por el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) de $2,517 en 2017.

El candidato presidencial de GANA fue parte de los 77 funcionarios que han violado la ley de ética al período entre enero de 2016 y mayo de 2017, según informe del TEG. Estas violaciones significaron un total de $76,843.80, en concepto de multas.

Las declaraciones Ulloa las dio en la entrevista matutina de Radio YSKL. Antes de ellas había dicho que el nepotismo y el clientelismo político son dos de los males padecidos por la administración pública en los años recientes y que buscan erradicar.

"Son los grandes males que han afectado la administración pública en las últimas décadas, el clientelismo político y el nepotismo, entonces empecemos por corregir eso a efecto de que se pueda generar una administración eficiente basada en la meritocracia e integrando el Estado con personas que le den certeza al servicio público y la calidad", dijo el candidato en el espacio radial.