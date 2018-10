Últimas lluvias dejaron 626 personas albergadas

Las lluvias que comenzaron el martes sumaron hasta ayer 626 personas afectadas y albergadas en 13 lugares por las inundaciones, según informó el director de Protección Civil, Jorge Meléndez.

Los departamentos más afectados son La Libertad, Sonsonate y Ahuachapán; aunque también ocurrieron lluvias fuertes en Chalatenango, Morazán y La Unión.

Las precipitaciones del martes en la tarde provocaron el desbordamiento de dos ríos del cantón Metalío, en el municipio de Acajutla, que obligó a las autoridades a evacuar a decenas de personas de cinco caseríos. El desbordamiento de los ríos Cauta y Moscúa afectó a las familias de los caseríos Las Delicias, El Río, Monzón, Bulevar y Supervisión.

En el albergue en el complejo educativo de la Hacienda Metalío hay 254 personas, entre niños, adultos y ancianos, pertenecientes a 99 familias de esos caseríos.

Evacuados. Debido a las inundaciones por el desbordamiento de al menos dos ríos, decenas de personas del cantón Metalío fueron evacuadas y llevadas al albergue ubicado en el centro escolar. Fotos de LA PRENSA/José Cardona

"Hubo partes en que el nivel del agua fue de más de un metro de alto, algunas cosas se las llevó la corriente", dijo Anacleto Cuéllar.

Ayer las autoridades de la comisión nacional de Protección Civil recorrieron el cantón Metalío. "La precipitación entre los departamentos de Sonsonate y Ahuachapán ha oscilado entre los 100 y los 190 milímetros, lo cual presentó una situación complicada por las condiciones de la semana pasada", dijo el ministro de Gobernación, Arístides Valencia.

Encuentran cuerpo de pescador

Elementos de cuerpos de socorro y de Bomberos rescataron el cadáver de José Roberto Lemus, de 67 años, quien había desaparecido en la laguna El Jocotal, del municipio de El Tránsito, San Miguel.

Según versiones de pobladores del lugar, Lemus era un experimentado pescador que salió a faenar a la laguna el martes en la madrugada y ya no regresó a su casa, por lo que esa misma tarde se activó una alerta de búsqueda. Fue a las 5:20 de la tarde cuando los rescatistas encontraron el cuerpo del pescador.

Cierres

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y personal de la aduana en la frontera La Hachadura, entre El Salvador y Guatemala, en el municipio de San Francisco Menéndez, cerraron el paso en el puente Manuel José Arce por el peligro de desborde del río Paz.

El cierre fue el martes de las 9:45 a las 11 de la noche, debido a que el nivel del agua amenazaba con ingresar a la plataforma de rodamiento. A diario pasan por este punto un promedio de 1,000 furgones que provienen de México y Guatemala y que se dirigen a países como Nicaragua, Costa Rica o Panamá. Ayer por la mañana, personal del Ministerio de Obras Públicas (MOP) realizaba una inspección para determinar si existían daños en la infraestructura.

Mientras que el Fondo de Conservación Vial (FOVIAL) informó que desde el martes el nivel del río Motochico sobrepasó la altura del puente provisional en el kilómetro 69 de la carretera Longitudinal del Norte, por lo que decidió cerrar el paso vehicular.

Sin embargo, automovilistas insisten en pasar, corriendo el riesgo de ser arrastrados por una repunta. Además, FOVIAL no puede garantizar la resistencia del paso mientras no baje el nivel de agua. "Ni sabemos si el puente puede aguantar, ha recibido 24 horas de intensas lluvias, el paso del agua ha sido fuerte; entonces no sabemos si está en condiciones de poder circular porque no puedo mandar a evaluar", dijo Wálter Alemán, director de FOVIAL.

Llamó a los conductores a respetar las indicaciones de la institución y la Policía para evitar tragedias durante el periodo de lluvias.