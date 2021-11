Último adiós a militar fallecido en operativo contra el narcotráfico

La tarde de este jueves 4 de noviembre, familiares, amigos y elementos de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) dieron sepultura al marinero Walter Ovidio Escalante Martínez, de 29 años, miembro de la Fuerza Naval, fallecido el martes 2 de noviembre en un supuesto operativo contra el narcotráfico en el mar territorial.

El cuerpo del marinero fue sepultado en el cementerio municipal de Guaymango, de donde era originario. Residía en el cantón El Escalón.

Escalante era el primero de diez hermanos y vivía con su compañera de vida, con quien hace unos meses también había perdido a su primer hijo.

“Aún no he superado lo de nuestro bebé (muerte) y ahora me deja mi esposo, no tengo fuerzas para soportar tanto dolor”, lamentó la mujer entre lágrimas.

Según Miguel Escalante, padre del marinero, su hijo apenas tenía 18 meses de haberse incorporado a la Fuerza Naval y dijo que las autoridades militares no les han brindado mayores detalles sobre la presunta operación contra el tráfico de drogas.

“Solamente me dijeron que en combate recibió un disparo, eso es todo lo que nos han dicho”, expresó Escalante.

Según el comunicado del Ministerio de Defensa, Escalante habría muerto por una lesión superficial por arma de fuego a la altura del hombro y un golpe en la cabeza producido por el mismo impacto contra la embarcación, fue trasladado al Hospital del Instituto Salvadoreño del Seguro Social de Sonsonate, donde murió.

Por su parte, al ser consultado los militares que estaban en el lugar, indicaron que no estaban autorizados para brindar declaraciones.

“Lo recordaremos como un joven humilde, de muy buenas características, lamentablemente perdió la vida en el ejercicio de su labor”, dijo uno de los asistentes, quien solo se identificó como tío del militar fallecido.

