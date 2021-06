Últimos detalles antes de entregar la Lista Engel al Congreso

El Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos está "cuidadosamente finalizando" el reporte que contiene la Lista Engel, con nombres de funcionarios corruptos del Triángulo Norte, así lo confirmó a LA PRENSA GRÁFICA un vocero de esta sección del gobierno estadounidense.

"En Centroamérica, fortalecer la gobernanza democrática y erradicar la corrupción es absolutamente esencial en nuestros esfuerzos para abordar las causas fundamentales de la migración. Estamos finalizando cuidadosamente el reporte exigido por la Ley de Participación Mejorada entre Estados Unidos y El Triángulo Norte", confirmó el vocero.

De acuerdo con la información, el documento será entregado al Congreso y será público. Otra fuente señaló además que este sería entregado entre el 25 y el 28 de junio, es decir la próxima semana. El reporte se redacta a partir de la aprobación de la ley en diciembre pasado y fue promovido por el congresista Eliot Engel, que finaliza su servicio legislativo este año.

Engel señaló entonces, que los esfuerzos de Estados Unidos y de la Administración del presidente Joe Biden necesitan herramientas para lograr progreso sustancial en el combate contra la corrupción en El Salvador, Honduras y Guatemala y compromiso de parte de los líderes de la región.

En abril pasado, el enviado especial para el Triángulo Norte Ricardo Zúñiga dijo que la Casa Blanca está considerando aplicar la Ley Magnitsky a los funcionarios de los gobiernos centroamericanos que resulten nombrados en la Lista Engel. Según detalló el funcionario, las sanciones que contempla este documento están coordinadas entre los Departamentos del Tesoro y del Estado.

El vocero también confirmó que esta semana el enviado especial Zúñiga y el director para el Hemisferio Occidental se reunieron con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, para hablar sobre los retos que enfrenta la región para promover la democracia.

"El enviado especial Zúñiga y el director Juan González hablaron con el secretario general Almagro, acerca de los retos claves que enfrenta el Hemisferio y el crítico papel que puede jugar la OEA para promover la democracia, el respeto a los derechos humanos, el desarrollo social y la prosperidad en las Américas", dijo la fuente a este medio.

El mes pasado, Estados Unidos desclasificó un listado de políticos de El Salvador, Guatemala y Honduras de quienes hay fuertes sospechas de estar involucrados en casos de corrupción y de narcotráfico (ver recuadro). Sin embargo, a diferencia de la Lista Engel, ese listado no incluía ningún tipo de sanción.

Asimismo, en febrero de este año, la exembajadora de Estados Unidos en El Salvador Mari Carmen Aponte aseguró que la publicación del listado podría causar tensiones entre los países del Tríángulo Norte y los norteamericanos. Sin embargo, los gobiernos deben mostrar compromiso en el combate a la corrupción.

"Los nombres que aparezcan en la Lista Engel, estoy segura que tendrán sustento. No estarán ahí por razones políticas o ideológicas. Probablemente habrá tensión o fricciones. El líder que no esté listo para combatir la corrupción no será un aliado para Estados Unidos".