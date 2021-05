Un 89% de vacunas recibidas en El Salvador ya fueron aplicadas

El Salvador ha recibido un total de 1,255,080 dosis de vacunas contra el coronavirus. De esta cifra un total de 1,114,544 dosis ya fueron aplicadas según el portal oficial covid19.gob.sv. Al realizar los cálculos, un aproximado del 89% de dosis ya fueron aplicadas.

Esta disminución de dosis puede estar detrás de los cierres de los vacunatorios desde hace tres fines de semana, y de la baja afluencia de personas citadas en la semana. “Yo me vacuné sin contratiempos. Estaba citada a las 8:30 pero me pasaron cabal a las 8”, detalló don Carlos Ramírez quien llegó al vacunatorio del Hospital Rosales.

Don Carlos expresó que la atención fue pronta, “cuando vine habían quizás unas 20 personas. Venía con temor a que estuviera lleno pero no, así ha pasado todo este rato en que estuve aquí”, expresó.

Este centro de atención lucía con afluencia a las 9 de la mañana de hoy martes, pero sin generar aglomeraciones. “Desde la semana pasada cuesta menos pasar, se ha visto que han bajado el ritmo”, dijo uno de los agentes de seguridad.

El vacunatorio de la Unidad de Salud Barrios realizaba la vacunación contra el coronavirus con relativa calma. “Está viniendo personas citadas pero no con la misma cantidad que hace unos días. Ha bajado bastante”, detalló una enfermera del lugar que evitó identificarse.

Dorotea Benitez, quien llegó a recibir su segunda dosis dijo que fue atendida sin contratiempos. “Yo vine a recibir la segunda dosis y me atendieron sin contratiempos. Lo que sí es que no me encontré tanta gente como cuando recibí la primera dosis”, expresó.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud tiene previsto entregar al país 140,400 dosis de vacunas contra el coronavirus, por medio del mecanismo Covax, el 14 de mayo al mediodía.