"Un albañil me dijo que mi casa está en el aire": cimientos de dos viviendas en Ciudad Delgado se socavan y las familias temen lo peor

Casa de Nereyda Carballo Rivera. Foto: cortesía

Las fuertes lluvias de los últimos días no dejan dormir a Sandra Nora de Urbina, de 48 años. Ella vive con su esposo y un hijo en el Reparto Cartografía, de Ciudad Delgado, en la línea férrea de ese sector, al norte de la capital. Su preocupación es que el agua está socavando los cimientos de su vivienda y teme que, durante una tormenta, las paredes y piso de su casa cedan y se deslave.

Nora quien tiene una pequeña tienda en la casa, de cuyos ingresos aporta al sostén económico de la familia. Por eso, para ella evacuar su vivienda no es opción. Ella espera que las autoridades municipales o gubernamentales se encarguen de las reparaciones.

Fachada de la casa de Sandra Nora de Urbina. Foto: cortesía

Pero Nora es la única afectada con este problema. De hecho, es la menos afectada por ahora. Su vecina, Nereyda Carballo Rivera, de 34 años, y sus dos hijos, ya tuvieron que salir de su casa y están durmiendo en la casa comunal de la localidad. Un agujero carcome las bases de su vivienda y permanecer en ella es un inminente peligro, especialmente en esta época lluviosa.

Fachada de la casa de Nereyda Carballo Rivera. Foto: cortesía

Nereyda explica que su casa comenzó a ser afectada durante la tormenta "Amanda", ocurrida entre mayo y junio de 2020. Lo que ella no sabía, es que unas tuberías cercanas a su vivienda colapsaron y esto permitía el ingreso de agua bajo de su casa, un flujo constante que provocó la formación de una cárcava que en estos momentos supera los cuatro metros de profundidad.

"Yo sentía un hueco en el suelo cuando caminaba. Este año, llamé a un albañil para que me revisara ese problema, y luego de inspeccionar me dijo que él no se metía en ese trabajo, que era fuera a la alcaldía o a las instituciones del gobierno ya que mi casa estaba en el aire", explicó.

Dos familias en Ciudad Delgado expresan su preocupación porque los cimientos de sus casas se están socavando, y con las lluvias temen que la situación empeore. Una de las familias, ya ha sido evacuada, pues hay un hundimiento de más de cuatro metros de profundidad en su hogar. pic.twitter.com/PhAdlBXqsX — La Prensa Gráfica (@prensagrafica) June 27, 2021

Casa de Nereyda Carballo Rivera. Foto: cortesía

Con la llegada de las lluvias este año, el problema se agudizó, ya que el agua lluvia ha seguido minando la casa. Nereyda asegura que ya reportó el problema a varias instituciones. De hecho, asegura que ha recibido inspecciones del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Obras Públicas (MOP), del Centro Nacional de Registros (CNR) e incluso de sus vecinos de la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC), cuya cancha colinda con las viviendas, pero no ha tenido solución. "La última vez que vinieron a ver la cárcava hicieron fotos y videos y dicen que van a informar, pero no ha pasado nada", agregó Nereyda.

La otra familia aún no evacúa, debido a que posee una tienda en el lugar y es el sostén económico de su hogar. Ambas familias hacen un llamado a las autoridades para que las cárcavas sean reparadas. Más información aquí: https://t.co/CvvKrz8A2T



Videos: cortesía. pic.twitter.com/Mo1k2YDt0t — La Prensa Gráfica (@prensagrafica) June 27, 2021

Casa comunal de Ciudad Delgado. Foto: cortesía

La única solución que le han brindado ha sido permitirle a ella y sus hijos alojarse en la Casa Comunal, donde pasan las notas y ya llevado ahí gran parte de sus pertenencias.

En el día, sin embargo los tres llegan a la casa dañada, para que sus hijos puedan conectarse a internet y recibir sus clases en línea. "Yo he pasado mis cosas a la casa comunal, ya que el agua entra y rebalsa, pero tenemos que venir por el internet, para que ellos reciban sus clases virtuales", explicó.

La alcaldía de Ciudad Delgado le ofreció ir a un albergue temporal, pero ella teme por la seguridad de sus hijos, que son adolescentes. "Yo no me voy a otro lugar, no puedo, así es que sigo durmiendo en la casa comunal", finalizó.

Casa comunal de Ciudad Delgado. Foto: cortesía

Mientras tanto, su vecina Nora está consciente de las filtraciones de agua que carcomen la tierra bajo la casa de su vecina Nereyda, también afectan su casa. "El agua que entra a su casa (la de Nereyda) pasa por debajo de la mía y ya me está afectando, pero yo no me quiero ir, ya que vivo de la tienda, lo que quiero es que nos reparen la cárcava", expresó.

Tienda de Sandra Nora de Urbina. Foto: cortesía

El llamado de ambas madres de familia es para la primera Dama de la República, Gabriela de Bukele, para que les ayude y gestione que les reparen la cárcava, ya que desean seguir viviendo en el mismo lugar. "Ojalá lo que estamos pasando llegue a la señora Gabriela, que nos ayude, somos madres de familia y estamos sufriendo", expresó Nora.