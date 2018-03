Un año de atraso para obras de mitigación en río de Jiquilisco

Lee también

Las obras de mitigación en el río El Paso, ubicado en la colonia La Presa, de Jiquilisco, en Usulután, aún no se ejecutan, después de un año de conocer el problema y de comenzar a realizar gestiones ante Protección Civil, sin respuesta a la fecha, informaron autoridades gubernamentales del departamento.“Hemos hecho visita de campo con el Ministerio de Medio Ambiente y la Alcaldía de Jiquilisco. Hemos generado un informe que ha sido entregado ante las autoridades de Protección Civil y no ha avanzado en la medida que la gente lo requiere, y que el riesgo lo amerita, por lo que continuamos haciendo esfuerzos y luego de reunirnos con los representantes de esa comunidad, hemos acordado seguir con la gestión que hace más de un año venimos trabajando”, afirmó René Ramos, gobernador departamental de Usulután.Sin especificar la cantidad, el funcionario aseguró que la inversión en las obras de la zona es grande, lo que vuelve más compleja la situación.El problema es que el cauce del río El Paso se ha desviado, provocando en años anteriores inundaciones en viviendas y cultivos en la zona ante las constantes lluvias, lo cual podría repetirse este año.David Barahona, alcalde de Jiquilisco, indicó que presentaron el caso ante el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Ministerio de Agricultura para que se involucren. “Si hay necesidad de poner recursos financieros, lo vamos a hacer. No tenemos grandes cantidades, pero con lo poco que contamos estamos con la disposición de hacerlo”, afirmó el jefe municipal.