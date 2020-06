Un año más de promesas que de hechos concretos

Un año transcurrió ya desde que Nayib Armando Bukele Ortez asumió como Presidente de la República. Con el apoyo de 1,434,856 habitantes, Bukele ganó la elección presidencial del 2019, bajo la bandera de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), en cuyas elecciones internas se inscribió a últimas horas del período permitido, en ese momento hubo señalamiento de que su inscripción fue extemporánea.

Desde su tiempo como candidato presidencial, Bukele se planteó como una opción que rompería el esquema de cómo se había estado gobernando el país. Sin embargo, al finalizar sus primeros doce meses al frente del Gobierno Central, líderes político le achacan más aspectos negativos y escasos a favor.

De acuerdo con los consultados, el primer año de Gobierno fue más de expectativas que de hechos concretos. Desde la óptica del diputado no partidario, Leonardo Bonilla, al finalizar los primeros meses de Bukele como presidente "goza de mucha simpatía" aunque esto no significa "que su gestión sea buena o sea mala"; listó la actitud reacia a rendir cuentas y la constante confrontación como dos de los principales problemas de la administración gubernamental.

"No hay como resultados concretos, muchas publicaciones, acciones aisladas que no son soluciones a problemas de país. Resultados concretos muy pocos. Habría que valorar también el tema de enfrentamiento de Órganos de Estado, de lo cual algunos diputados también han sido parte", declaró el diputado no partidario.

Bukele asumió la presidencia sin tener apoyos sólidos dentro de la Asamblea. El partido con el que ganó la elección tiene únicamente 10 diputados y, aunque GANA insista en hacerse llamar el partido oficial, Bukele y otros funcionarios de su gabinete reiteran que no tienen partido en el Congreso.

Las decisiones en la Asamblea, como mínimo, requieren la concurrencia de 43 diputados que voten a favor, hay otras, como las ratificaciones de préstamos que se aprueban con 56 votos.

En el transcurso de los meses, Bukele ha ido sumando más apoyos entre los diputados del PCN, un diputado del PDC, el diputado del CD y algunos de ARENA. Estos legisladores apoyan, casi a ciegas, todas las iniciativas enviadas por la Presidencia de la República. Sin embargo, todos juntos suman menos de 25.

A la escasa gobernabilidad en favor de Bukele dentro de la Asamblea se refirió el secretario privado de la Presidencia, Ernesto Castro.

"No es que quieran echarle la culpa a la Asamblea, no es mi intención, pero (el principal obstáculo) es esto: la visión diferente en la Asamblea... Ellos tienen una visión política diferente", dijo el funcionario del Gobierno.

Otro obstáculo para la administración presidencial, de acuerdo con Castro, es el estado en el que recibieron el país, por ejemplo, en su sistema de salud y en cuanto a finanzas.

Sobre este último punto habló el secretario general del FMLN y exvicepresidente de la república, Óscar Ortiz.

"Nunca antes en la historia se habían liberado tantos recursos. Lo que pasa es que el presidente ha basado su comportamiento en cuatro aspectos que son extensivos para la Asamblea Legislativa: más que dialogar se ha dedicado a atacar, más que unir, se ha dedicado a dividir, más que a decir la verdad, se ha dedicado a mentir y más que a comunicar se ha dedicado a desinformar", opinó Ortiz.

Por su parte, el jefe de fracción de ARENA, Carlos Reyes, dijo que preocupa el irrespeto a la institucionalidad del país, la separación de poderes y los parámetros de una democracia; todo esto acentuado por la toma armada del Congreso que promovió Bukele el 9 de febrero.

Tanto Reyes como Bonilla coincidieron en decir que uno de los puntos a favor de la administración es la reducción de homicidios, aunque guardan reservas sobre este tema porque desconocen si hay una especie de tregua detrás de esto.

Bukele, el jueves pasado, informó que debido a la emergencia por covid-19 no llegaría a rendir su informe de primer año de gestión al Congreso. Los diputados mostraron su rechazo a la decisión.

No obstante y debido a la emergencia por la Tormenta Amanda, finalmente el Congreso canceló la Sesión Plenaria prevista.