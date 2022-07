Un año sin cumplir repetición de juicio por asesinato de Carla Ayala

La justicia llega a cuentagotas en el feminicidio de la exagente policial Carla Ayala, pues además de que su asesino todavía es un prófugo de la justicia, el proceso judicial se encuentra estancado en la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Cuatro años y siete meses han transcurrido desde la noche del 29 de diciembre de 2017, cuando un compañero de Carla, Juan José Castillo Arévalo, alias "Samurái", le disparó a quemarropa dentro de una patrulla policial. Dos diferentes directores de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto y Mauricio Arriaza Chicas, prometieron capturar a su asesino, pero a la fecha aún no se ha cumplido.

Para los que sí fueron capturados y juzgados por el hecho (ver tabla), se desconoce cuál será su situación jurídica, ya que el 28 de septiembre de 2020, nueve imputados fueron condenados y otros cuatro fueron absueltos. Pero después, el 16 de julio de 2021, la Cámara Especializada para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV) ordenó repetir el juicio.

Desde ese momento el caso ha estado paralizado, confirmó Arnau Baulenas, abogado del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) y quien es parte querellante en el caso.

Las acusaciones de la Fiscalía para los procesados de los que, de momento, es incierta su situación procesal, pese a que ya hubo resolución en juicio, son incumplimiento de deberes y encubrimiento.

Luego del juicio del 28 de septiembre de 2020, la Fiscalía y la parte querellante apelaron ante la Cámara Especializada la decisión de la jueza Especializada LEIV de San Salvador. En esta pedían que fuera revocada la sentencia absolutoria a favor del exdirector del ahora extinto Grupo de Reacción Policial, Julio César Flores Castro.

También la defensa apeló y pidió revocar la sentencia condenatoria contra los condenados. La más alta era de ocho años de prisión contra el inspector Pablo Antonio Estrada, quien era oficial de servicio del GRP la noche que asesinaron a Carla Ayala.

El 16 de julio de 2021, la Cámara LEIV decidió atender las apelaciones y ordenó un nuevo juicio para los cuatro policías que ya habían sido condenados a siete años de prisión: Ovidio Antonio Pacheco Morales, Wilfredo Deras Hernández. Asimismo, para Pablo Antonio Estrada Villalobos, condenado a ocho años. Alex Obdulio López Martínez obtuvo 4 años.

En el caso de los imputados Pacheco Morales y Deras Hernández, la Cámara anuló la decisión dictada por la jueza debido a que, según el análisis de las magistradas, no se tomó en cuenta el delito de comisión por omisión de feminicidio agravado y únicamente fueron condenados por incumplimiento de deberes.

Recursos de casación

Baulenas confirmó que los abogados del exjefe del GRP, Julio César Flores Castro, interpusieron un recurso de casación ante la Sala por no están de acuerdo con la decisión de repetir el juicio y pidieron que Castro se mantenga absuelto de toda responsabilidad penal, como había ocurrido en la vista pública.

La Fiscalía también presentó un recurso de casación en el caso de Ovidio Antonio Pacheco Morales y Wilfredo Deras Hernández, pues la Cámara sostuvo que la acusación en su contra no se apegaba al delito de femincidio agravado. Fiscalía pidió que en la repetición del juicio sí sean juzgados por ese delito.

LA PRENSA GRÁFICA consultó al magistrado de la Sala de lo Penal, Miguel Flores Durel, si el proceso ya se encontraba en estudio de esta instancia, pero respondió que no podía opinar sobre casos en trámite. También fue consultado el magistrado Roberto Calderón, pero no respondió los mensajes.

Sin reparación económica

Además de que el caso se encuentra estancado y el autor principal de su feminicidio está prófugo, la familia de Carla Ayala no ha recibido el resarcimiento económico que ordenó el juzgado en el primer juicio, el cual le correspondía dar a la Policía Nacional Civil (PNC).

Arnau Baulenas manifestó que este no ha sido entregado porque la Cámara anuló la sentencia del juicio.

Sin embargo, antes de que la Cámara emitiera esta resolución, Baulenas había denunciado que el actual director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, se había negado a pagar la indemnización a los hijos y a la madre de Carla.

También sostuvo que en esa ocasión presentaron un recurso contra esa decisión, pues consideró que el discurso que maneja el director de la PNC de ayudar a las familias es falso. Aseguró que sus acciones contradicen sus palabras.

"El punto de la indemnización es irrisorio con el presupuesto que maneja la institución. Si tuvieran un interés genuino en pro de las víctimas lo cumplirían, pero sus acciones contradicen totalmente sus palabras", enfatizó.

El juzgado Especializado de Sentencia de la Mujer que llevó el caso, resolvió que solo la PNC debía pagar $10,000 en indemnización. Además, los condenados deberán pagar a la familia de Carla Ayala $14,500.

pruebas presentadas

En el juicio desfilaron 172 documentos, 48 pericias, 95 testigos y nueve pruebas de "otro tipo" con los que la Fiscalía argumentó su acusación.

Estas constituían actas, chequeos, fotografías, mapas, certificaciones, memorándums, resoluciones judiciales, bitácoras de llamadas, videos, pericias y testigos. Además de lo recopilado por la Fiscalía, el IDHUCA contribuyó con 34 pruebas más.

"Ese caso no va a quedar impune, es lo único que les puedo decir. Esperamos que muy pronto o un día no muy lejano podamos dar con el paradero de él (Samurái), lo vamos a capturar y lo vamos a poner a disposición de la justicia; pero sí estamos detrás de él", es la promesa que hizo Arriaza Chicas para la familia de Carla Ayala, en una conferencia de prensa. Sin embargo, hasta el día de hoy la justicia no llega.