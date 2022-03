Un año sin ley contra el tráfico de personas

"Soy la última persona que quiere que nuestra gente se vaya. Pero no podemos seguir crimninalizando la migración. Alguien que secuestra y trafica a su víctima es muy diferente de alguien que ayuda a un grupo de gente desesperada a cruzar una frontera. Esta ley será VETADA".

Eso fue lo que Nayib Bukele escribió en Twitter el 26 de marzo de 2021, un día después que la anterior Asamblea aprobó la Ley Especial contra el Tráfico Ilegal de Personas, la cual contaba con el aval de Estados Unidos para intentar reducir los números de migración irregular.

Hasta antes de la aprobación de la ley —y tras el veto a esta—, la única normativa para el delito de tráfico de personas es el artículo 367-A del Código Penal, el cual establece penas entre cuatro a ocho años para quienes cometieran dicho delito.

La ley fue aprobada con 58 votos: 22 de ARENA, 21 del FMLN, 5 de GANA, 6 del PCN, 2 del PDC, 1 del CD y el voto del diputado no partidario, Leonardo Bonilla.

“El tema de la migración ha sido uno de los más desatendidos por este gobierno. No hay una política clara, no hay atención directa, no conocemos cuál ha sido el abordaje que se le ha dado”.



Dina Argueta, diputada del FMLN