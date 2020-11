Un aproximado de 16 familias están en el único albergue de San Rafael Cedros

A pesar que los efectos generados por la ahora baja presión Iota en el país, no se han hecho sentir con fuerza en el departamento de Cuscatlán, las autoridades de la alcaldía municipal de San Rafael Cedros, en coordinación con la comisión municipal de protección civil, informaron que el martes anterior en horas de la tarde tuvieron que evacuar a un aproximado de 46 personas; al centro escolar "Florencia Rivas" del municipio habilitado como albergue, esto como una medida preventiva ya que la zona donde estos viven es vulnerable.

Según las autoridades que conforman la comisión de protección civil municipal, las personas evacuadas son habitantes del sector conocido como "río Jiboa" y Comunidad Las Gradas, barrio El Calvario, de quienes aseguraron viven en una zona de alta vulnerabilidad; ya que la primer comunidad mencionada se ve amenazada por la creciente de un río del lugar, y en el caso de la comunidad las gradas por posibles desprendimientos de tierra.

"Cualquiera podría decir que aquí en el municipio no ha llovido mucho desde que iniciaron los efectos de la ahora baja presión IOTA, pero queremos prevenir una situación trágica ya que el río Jiboa no necesita ni 20 minutos de lluvia para desbordarse, en ese sentido hemos evacuado. Para el caso de la otra comunidad, tememos un deslave o desprendimiento de tierra en el lugar, lo que podría dejar pérdidas humanas si no evacuamos" dijo el técnico de protección civil Santiago Crespin.

Asimismo, el alcalde manifestó que se han hecho las gestiones correspondientes para que las ahora familias albergadas no les falte nada y tengan lo necesario en el albergue, además de verificar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad mediante un equipo de médicos de la unidad de salud, para evitar cualquier contagio o propagación del covid-19 y atender cualquier otro tipo de enfermedad que se pueda presentar.

"Hasta el momento nosotros estamos coordinando que a esta gente no le falte nada, como alcaldía gestionamos unos camarotes porque solo se tenían las muy colchonetas y hay iglesias católicas y evangélicas apoyando con muchas otras cosas, además de haber coordinado con la unidad de salud de la localidad para verificar e instruir sobre las medidas de prevención del covid-19" dijo el alcalde Cornejo.

Hasta el cierre de esta nota, San Rafael Cedros era el único municipio del departamento de Cuscatlán con personas evacuadas por prevención, el resto de municipios aseguraron que continuaban monitoreando las áreas vulnerables y atendiendo emergencias leves sin mayores problemas.