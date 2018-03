Lee también

La imagen es lo que cada persona, independientemente de si es figura pública o no, transmite o desea transmitir ya que esta cambia dependiendo de la forma en que se proyecta y en cómo esta se percibe. Verónica Ríos es una profesional originaria de México y experta en consultorías de imagen política, imagen integral y empresarial.Es una de las ponentes invitadas al primer Foro Internacional de Comunicación Política organizado por Estrategas en Comunicación Política (ECOP) y que se realizará mañana en un hotel capitalino.Creadora de la filosofía denominada “la imagen desde adentro”, escribió un libro bajo ese mismo título. Aunque omite hablar de políticos nacionales o internacionales y de la situación política salvadoreña, pues aclara que no son sus campos de experiencia y que no se relacionan con el tema que expondrá en el foro, Ríos explica cuál debe ser el punto de partida para la creación de la imagen personal en un político o en una figura pública, cuáles pueden ser los errores que se cometen en el camino de construcción y que pueden llegar a destruir una carrera.Porque fuimos invitados al primer Foro Internacional de Comunicación Política donde mi “expertise” es en imagen política. Es un gusto poder compartir con los participantes de este foro mi experiencia con los candidatos políticos durante todos los años que tengo de estratega de imagen.Primeramente, su identidad.Qué es lo que representa en esencia, valores e ideología como persona y como representante ciudadano político.Eso depende de la ética del político. En efecto, como lo mencionas, son estrategias aplicadas para generar incertidumbre o en algunos casos para prevenir al ciudadano del adversario.Sin embargo, yo como profesional no es algo que recomiende porque un buen político se enfoca en las acciones propias, que finalmente es lo que va a generar votos o confianza del ciudadano y no pierde tiempo, mejor lo invierte en lo que puede hacer en su gestión enfocándose a lo que él puede lograr. Recordemos que el ejemplo arrastra. Y la gente está cansada de ese tipo de prácticas.No ser auténticos. Tratan de mimetizarse con el modelo ideal que según las encuestas busca el grupo ciudadano al que van dirigidos. Lo que no es real no dura mucho tiempo sin que aparezca la verdad.Así que como consultora de imagen política trabajo minuciosamente en la identidad de cada personaje político para poder sacar todas las ventajas que tiene y así el ciudadano llegue, primero, a ver un candidato que genere confianza y, segundo, a lograr la identificación con él y ganarse su voto.La primera marca personal de un funcionario debe de ser su “verdadera vocación por servir a la ciudadanía”. Posteriormente, prepararse y entrenarse para comunicar adecuadamente ya que muchas veces por ese desconocimiento o la falta de interés por su imagen pública entran en situaciones de crisis y esto puede degenerar su carrera política.Un buen político debe estar entrenado para serlo y parecerlo.Mi “expertise” no tiene que ver con el manejo estratégico de las redes; sin embargo, sí me toca auditar la comunicación dentro de los mensajes que se envía con la imagen del candidato donde muchas veces no se pone el cuidado necesario, una mala foto o un mensaje disonante (incongruente) entre lo que se está comunicando y la imagen del político puede cambiar la percepción del ciudadano.Me sucede con mucha frecuencia.Bueno, pues, precisamente para eso estamos los especialistas, para que dentro de nuestros conocimientos y experiencia podamos apoyar en llevar una buena campaña o gestión de gobierno. El tomarlo a la ligera y poner a los familiares o amistades sin la preparación adecuada ha metido en grandes problemas a los políticos.Principalmente, cuál es la importancia del manejo adecuado de su imagen política, ya que es la base fundamental llevarlos a cumplir sus propósitos. Talvez una excelente imagen no los haga ganar, pero el mal manejo de esta sí los puede hacer perder.