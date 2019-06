Un coronel de la Fuerza Naval dirigirá por primera vez el Ministerio de Defensa: "Si él llega al Estado Mayor, generaría que la FAES se quede sin generales"

René Francis Merino Monroy fue juramentado hoy como nuevo ministro de Defensa y se convierte en el primer miembro de la Fuerza Naval en ocupar ese cargo, lo cual podría suponer también un conflicto interno dentro de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), según fuentes consultadas por LA PRENSA GRÁFICA.

Merino Monroy sustituye en el cargo a David Munguía Payés, pero su llegada al cargo no escapa a la polémica debido a que él no tiene el cargo de general, sino de coronel.

El nuevo ministro ostenta el cargo de capitán de navío en la Fuerza Naval, lo que es equivalente a coronel. En diciembre del año pasado, Merino Monroy intentó ser ascendido a contralmirante (general), pero su edad (55 años) ya no le permitía escalar, según la Ley de la Carrera Militar, sino que tenía que pasar a situación de reserva.

Las fuentes internas consultadas por LA PRENSA GRÁFICA aseguran que dentro de la Fuerza Armada había al menos otros ocho miembros con el rango de general que estaban por encima de Merino Monroy para optar al puesto.

Y aunque la Ley citada no establece que es un requisito ser militar para ser ministro, las fuentes aseguran que los generales no permitirán que un coronel esté sobre ellos.

"Si él llega al Estado Mayor, generaría que la FAES se quede sin generales en la conducción. Se irían porque un general no puede estar bajo el mando de un coronel, por la escala jerárquica. Se irían en cuenta los últimos siete ascendidos o todos los que están en unidades bajo la conducción del Estado Mayor", expuso una fuente que prefirió reservar su identidad.

Sin embargo, por tratarse el ministerio de un cargo político y no ha sido designado como jefe del Estado Mayor, su labor no iría en función jerárquica, por lo que podría no generar algún conflicto.

Merino Monroy era jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Naval desde 2015 y años atrás fue acusado de favorecer a su hijo, también militar, dentro de la institución.