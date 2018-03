Un fallecido y cuatro heridos en accidente

Lee también

El choque entre dos pick ups ayer en la mañana en el kilómetro 40 de la carretera Panamericana, en el sentido hacia occidente (San Salvador-Santa Ana), en la jurisdicción de Ciudad Arce, en La Libertad, dejó como saldo una persona fallecida y cuatro lesionadas.Uno de los vehículos tenía placas guatemaltecas y el otro, que llevaba derecho de vía, según el informe de la Policía Nacional Civil (PNC), placas particulares. El conductor del primero realizaba un retorno para incorporarse al carril que va para occidente e impactó con el pick up que venía en el otro sentido.El conductor del pick up guatemalteco falleció a causa de la gravedad de las lesiones que sufrió producto del impacto, mientras que una mujer que lo acompañaba fue trasladada con lesiones hacia el Hospital Nacional San Juan de Dios de Santa Ana.Los otros lesionados fueron identificados como Miguel Tobías, Claudia Jasmín Martínez y Maryorie Castillo, quienes fueron llevados al Instituto Salvadoreño del Seguro Social de Santa Ana.Según miembros de Comandos de Salvamento que atendieron a las víctimas del accidente, Tobías fue llevado con una lesión frontal.Por otra parte, una mujer murió tras ser arrollada por el motorista de un pick up que no fue detenido porque no huyó del lugar del accidente, ocurrido en el kilómetro 94.5 de la carretera que de Metapán va a la ciudad de Santa Ana, en el lugar conocido como hacienda San Francisco.La fallecida fue Sulma Aracely González, de 22 años, quien al momento del percance se atravesaba la carretera en camino a Ciudad Calera y fue impactada por el carro placas P-128-790. La joven vivía en la zona.